Суд в России впервые оштрафовал СМИ за нарушение статуса иноагента

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/Tass Image caption "Радио Свобода" было признано иностранным агентом наряду с "Голосом Америки"

Районный суд в Москве оштрафовал американского вещателя "Радио Свобода" на 100 тыс. рублей (1,5 тыс. долларов) за нарушение статуса иностранного агента, сообщается на сайте радиостанции. Это первый штраф для СМИ, признанного иноагентом в России.

Применение закона об иностранных агентах против медиакорпорации может привести к уголовному преследованию ее московского представительства и ее сотрудников в России и представлять серьезную угрозу их деятельности, заявил президент корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) Томас Кент.

Этот судебный процесс - новое звено в серии попыток российских властей помешать работе медиакорпорации и развязать кампанию подозрительности против ее журналистов, считает Кент.

Как сообщает интернет-телеканал "Настоящее время" (один из проектов "Радио Свобода"), штраф взыскан по иску министерства юстиции России за "непредоставление органам государственной власти финансовой информации, вытекающей из обязанностей неправительственной организации, выполняющей функции "иностранного агента".

Юрист радиостанции сообщил в суде, что компания не могла подать документы в срок, поскольку минюст, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснил точный порядок их заполнения, а практика отчетности для СМИ-"иностранных агентов" вступила в силу уже после истечения установленного законом срока подачи отчета.

Маркировка и отчеты

Законопроект, позволяющий признавать зарубежные СМИ иностранными агентами, был разработан, принят в трех чтениях Госдумой, утвержден Советом Федерации и подписан президентом менее чем за три недели осенью прошлого года.

Это произошло после того, как российский телеканал RT, вещающий в Америке, сообщил о получении письма от минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Российские власти восприняли это как давление на телеканал.

Под российский закон теоретически подпадают как СМИ, зарегистрированные за рубежом, так и те, кто зарегистрирован в России, но получает иностранное финансирование. Решение о том, кого вносить в список, принимает минюст.

В декабре министерство призналj иноагентами девять средств массовой информации: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро- башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".

На СМИ, признанные иностранными агентами, накладываются такие же ограничения, которые действуют в отношении НКО-иноагентов.

Они должны указывать, что являются иностранными агентами в своих материалах. Также они должны отчитываться ежеквартально не только за иностранные, но и за все российские средства, включая частных жертвователей.

Ранее российские суды уже неоднократно штрафовали различные некоммерческие организации за несоблюдение статус иноагента.

В мае Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал на 300 тыс. рублей региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

Организацию начали проверять после сообщения студента Саратовского государственного медицинского университета Никиты Смирнова, который в интервью "Новой газете" рассказал, что "в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний, уже не припомню, каких".