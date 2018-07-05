Очередное отравление "Новичком" в Британии. Что известно на данный момент?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция пока не обнаружила зараженных предметов в Эймсбери

Британские власти продолжают расследование отравления двух жителей городка Эймсбери, которые, как утверждает полиция, подверглись воздействию того же вещества, что и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Русская служба Би-би-си собрала всю основную информацию об отравлении, которая поступила на данный момент.

Кто был отравлен?

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджесс были госпитализированы в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что у пострадавших была передозировка героина или кокаина.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории. В итоге эксперты пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей. Тогда речь шла об отравляющем веществе А-234 группы "Новичок".

Роули и Стёрджесс - граждане Британии, жители городка Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери. Информации об этой паре пока немного. Известно лишь, что Стерджесс является матерью троих детей.

Кем работали пострадавшие, пока также не сообщается, однако представитель полиции на брифинге заявил, что в их биографии нет ничего такого, что наводит на подозрения об их отношении к спецслужбам.

Как могло произойти отравление?

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера сообщает, что одна из основных версий отравления такова: нервно-паралитическое вещество могло остаться в Солсбери после отравления Скрипалей.

Известно, что накануне отравления Роули и Стёрджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам. После этого Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Как рассказал журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, в субботу, 30 июня, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки", - сказал друг пострадавшего.

Полиция предполагает, что отравление могло произойти через некий "зараженный предмет", попавший в руки к пострадавшим, однако на данный момент эксперты на обнаружили на месте отравления в Эймсбери ничего, что могло бы быть этим предметом.

Замминистра безопасности Британии Бен Уоллес заявил: "Рабочая версия такова, что они (пострадавшие) стали жертвами последствий прошлой атаки или чего-то еще, но они не были целенаправленно отравлены. Эта версия может измениться".

Что говорят создатели "Новичка?

Один из разработчиков класса отравляющих веществ под названием "Новичок" Вил Мирзаянов в интервью Би-би-си выразил сомнения в том, что пара из Эймсбери могла отравиться остатками вещества, которыми отравили Скрипалей.

"Я думаю, что это разные [инциденты], конечно, разные. Потому что этот "Новичок", это вещество - оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака", - объясняет Мирзаянов.

Media playback is unsupported on your device Что известно о новом отравлении "Новичком"?

Ученый отвергает озвученную некоторыми российскими чиновниками версию об утечке вещества из лаборатории Портон-Даун недалеко от Солсбери, а также утверждает, что отравление таким препаратом не может быть осуществлено в одиночку.

"Это только на государственном уровне подготовлено, и люди могут сделать это только с помощью химического оружия, подготовленного с помощью государства. В этом у меня нет никаких изменений моей позиции", - говорит Мирзаянов.

Другой ученый, участвовавший в разработке отравляющего вещества - Владимир Углев - сказал Би-би-си, что следы вещества все-таки могли остаться в Солсбери после отравления Скрипалей.

"Как показали даже мои английские коллеги, это вещество крайне стабильно и не подвергается на местности гидролизу. Это мог быть какой-то источник вторичного загрязнения - где-то на лавочке, где-то еще", - говорит Углев.

Он также отметил, что это вещество очень тяжело обнаружить, поэтому нельзя исключить, что человек, который должен был отравить скрипалей, выбросил излишки вещества, а полиция их не заметила - после чего на зараженный предмет наткнулись обычные британские обыватели.

"[Вещество] испаряется, но на это нужно время. Это сложно спрогнозировать. Может быть, на это потребуется несколько часов, а может быть, несколько месяцев, а может быть, даже и лет. Все зависит от того, на какое вещество оно попало", - обхяснил он.

Что происходит в Эймсбери сейчас?

Как сообщает корреспондент Би-би-си Юри Вендик, в четверг полиция расширила зону оцепления вокруг дома в Эймсбери, где жили Чарли Роули и Дон Стёрджесс: теперь там, на обычно тихой окраине, оцеплен целый небольшой квартал.

В Солсбери помимо парка Квин Элизабет Гарденз, где предположительно побывали перед отравлением Роули и Стёрджесс, полиция в четверг закрыла и участок улицы, где расположен приют, в котором, по данным следствия, Дон Стёрджесс провела два дня.

Ещё в начале дня проход к приюту был открыт, во всяком случае, люди входили и выходили, но персонал приюта отвечал отказом на все попытки журналистов поговорить о Стёрджесс.

Стёрджесс и Роули, хотя и жили в Эймсбери, но регулярно бывали в соседнем Солсбери - там, где четыре месяца назад были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Помимо парка и приюта, за полицейскими заграждениями в Солсбери остаются дом Сергея Скрипаля на северо-западной окраине и ресторан Zizzi в самом центре.

В марте, когда были отравлены Скрипали, во многих местах в Солсбери, где они побывали, работали специалисты в костюмах химзащиты. Сейчас этого нет - по крайней мере, команда Русской службы Би-би-си людей в защитных костюмах не видела.

Везде в Солсбери и Эймсбери, кроме оцепленных мест, продолжается обычная жизнь. В Эймсбери три девочки лет пяти-семи играли прямо рядом с оцеплением и болтали с полицейским. В средневековом центре Солсбери люди гуляют или сидят в кафе прямо за углом от оцепленного приюта.

В то же время случай со Скрипалями уже ударил по экономике туристического Солсбери, а теперь, когда, согласно складывающейся пока картине, на тот же яд как-то наткнулись совершенно случайные люди, местные жители опасаются, что урон окажется еще больше.

Власти заверяют, что опасности для людей нет - после отравления Скрипалей всё тщательно обеззаражено. Но на пресс-конференции в четверг в Эймсбери полиция пока не дала ответа на вопрос, как именно отравились "новичком" Стёрджесс и Роули - эти, судя по всему, предельно далёкие от шпионского мира люди.

Как отреагировали британские власти?

Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид указал на возможную связь между двумя отравлениями и призвал российские власти дать объяснения по этому поводу.

"Пришло время, чтобы Россия выступила и объяснила, что же произошло... Это совершенно недопустимо, чтобы наши граждане становились намеренными или случайными жертвами, а наши улицы, парки и города становились свалкой для ядовитых веществ", - сказал он.

Бен Уоллес также завел речь о расследовании по делу Сприпалей и призвал Россию рассказать подробности покушения.

"Российское государство может эту ситуацию исправить, если они расскажут нам, что конкретно произошло, что они сделали, и тем самым заполнят важные пустоты, которые мы пытаемся расследовать", - сказал Уоллес в интервью Би-би-си.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала инцидент в Эймсбери очень печальным и заявила, что полиция проведет настолько тщательное расследование, насколько это вообще возможно.

Как отреагировали российские власти?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва категорически отрицает какую-либо причастность к отравлениям в Британии.

Представитель посольства России в Лондоне сказал агентству ТАСС, что утверждения британских властей о причастности России к отравлениям в Эймсбери и Солсбери являются "спекуляциями, не основанными на объективных данных следствия".

"Достойно сожаления, что официальные представители пытаются связать с Россией второе отравление, так и не представив никаких результатов расследования первого", - говорится в сообщении дипмиссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон к сотрудничеству с Москвой в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которые затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ в расследовании (инцидентов), учитывая, что речь идет в том числе о российских гражданах", - заявила Захарова.

По ее словам, Британии еще предстоит извиниться перед Россией. "За все, что натворило правительство Терезы Мэй, этому правительству и его представителям еще придется извиняться, как перед Россией, так и перед международным сообществом", - заключила она.

Что сообщают британские и российские СМИ?

Британские газеты перечисляют разные версии случившегося в Эймбери и пишут о том, как это может отразиться на британско-российских отношениях.

Газета Guardian отмечает, что у инцидента в Эймбери могут быть серьезные дипломатические последствия, поскольку новое отравление произошло на фоне улучшения имиджа России на международной арене благодаря успешному чемпионату мира по футболу.

Более того, на следующей неделе пройдет саммит стран НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос о том, что делать с Россией, напоминает издание.

При этом, как пишет Daily Mail, сейчас многие британские парламентарии опасаются проводить жесткую политику в отношении Москвы, поскольку тысячи британских болельщиков отправились в Россию на чемпионат мира по футболу.

Российский Первый канал в своем репортаже о расследовании отравления в Эймсбери подчеркивает, что пострадавшие от "Новичка" былти склонны к употребдлению наркотиков и алкоголя.

"Та еще пара. Он - бывший наркоман, у нее - проблемы с алкоголем. Но неугомонный "Новичок" выбрал именно их и в очень подходящее для новых обвинений время", - говорит корреспондент.

Также в сюжете рассказывается о различных нестыковках, которые канал усмотрел в расследовании случившегося. В частности, Первый канал обращает внимание на то, что полицейские и эксперты работали на месте предполагаемого отравления без средств защиты.

Другой федеральный телеканал - НТВ - тоже делает акцент на том, что оба пострадавших употребляли наркотики, а также рассказывает, что в Эймсбери продолжается спокойная жизнь.

"Несмотря на сложное заявление министра здравоохранения, что опасность есть, но она невелика, вокруг ходят люди, дети и собаки. Никто не протирает детскими влажными салфетками ни ботинки, ни очки, как было рекомендовано минздравом", - передает корреспондент канала.