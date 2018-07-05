"Самые невежественные зрители". Английский театр прервал спектакль из-за футбола на смартфонах

  • 5 июля 2018
Найал Шихи на сцене Правообладатель иллюстрации Scott Rylander
Image caption Актер Найал Шихи назвал зрительницу "самой тупой женщиной на планете"

Серию пенальти, по итогам которой футбольная сборная Англии одолела колумбийцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, смотрели не только тысячи болельщиков на московском стадионе "Спартак" и миллионы телезрителей по всему миру, но посетители ноттингемского театра, на сцене которого в этот момент шел мюзикл "Титаник".

Две пришедшие на мюзикл женщины решили посмотреть решающий момент матча в прямом эфире на экране смартфона несмотря на то что сидели в первом ряду партера, а на сцене как раз разыгрывалась драма с нехваткой мест в спасательных шлюпках.

Как рассказал исполнитель одной из главных ролей в спектакле Найал Шихи, зрительницы "не только смотрели серию пенальти на экране телефона, но и реагировали на каждый забитый мяч криком "Даааа!"

При этом пара в первом ряду были далеко не единственными зрителями мюзикла, регулярно проверявшими счет на протяжении спектакля - что неудивительно, учитывая значимость матча и широко обсуждавшееся в британской прессе "проклятие" национальной сборной (последний раз по итогам серии пенальти англичане выигрывали на чемпионате Европы в 1996 году, а на чемпионате мира - никогда).

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По словам Шихи, один из актеров сделал женщинам знак отложить телефон, но те лишь "улыбнулись в ответ: одна показала поднятый вверх большой палец, а другая ответила: "Мы выиграли!"

Актер прервал представление, напрямую обратившись к дамам со сцены со словами: "Вы самые невежественные зрители, перед которыми мне когда-либо выпадало несчастье выступать".

"Кажется, вы только что продемонстрировали всем нам, что вы самая тупая женщина на этой планете. Пожалуйста, в будущем никогда больше не ходите в театр", - завершил свою тираду возмущенный актер.

Правообладатель иллюстрации Scott Rylander
Image caption The show is currently on a UK tour

Скандал мгновенно вылился в соцсети, где пользователи сильно разошлись во мнениях. Кто-то извинялся перед труппой за "неуместное и неприемлемое" поведение зрительниц; кто-то, напротив, выражал им сочувствие и писал, что их поведение вполне объяснимо, учитывая важность игры.

Администрация театра выступила с заявлением, в котором утверждается, что - в соответствии со стандартной практикой - всех зрителей просили отключить мобильные телефоны при входе в зал.

"Даже если зрителям кажется, что они ведут себя тихо и незаметно, исподтишка проверяя телефон во время представления, это демонстрирует неуважение и очень отвлекает как актеров на сцене, так и окружающих", - говорится в заявлении.

Руководство театра попросило зрителей не поддаваться искушению и не проверять ход четвертьфинального матча с участием английской сборной, который состоится в ближайшую субботу. Игра начнется в 15 часов по местному времени - именно в это время по субботам в британских театрах идут дневные спектакли.

Шоу без гаджетов

Мобильные телефоны - постоянный источник скандалов во время театральных представлений и музыкальных концертов. Случай в Ноттингеме - далеко не первый раз, когда актерам приходилось прерывать спектакль.

Одним из первых широко известных подобных случаев стал показ на Бродвее пьесы "Устойчивый дождь" в 2009 году, когда исполнители главных ролей - голливудские звезды Хью Джекман и Дэниел Крейг - остановили представление, когда у одно из зрителей настойчиво звонил телефон. "Давай, не стесняйся, возьми трубку. Мы можем подождать", - сказали они.

Исследование, проведенное в Британии в 2013 году, показало, что больше всего зрителей возмущает именно привычка сидящих рядом людей проверять смартфоны во время спектакля или концерта - даже если при этом те не производят шума.

При этом больше четверти опрошенных признавались, что сами поступали так по меньшей мере один раз за последний год.

В январе этого года американский музыкант Джек Уайт пошел на радикальную меру и решил вообще запретить использование смартфонов на своих концертах, заявив, что отныне посетителей заставят сдавать свои гаджеты в специальные мешочки, блокирующие сигналы мобильной связи и не позволяющие достать телефон, пока пользователь не введет нужный пароль.

"Нам кажется, вам понравится ненадолго отложить свои гаджеты, чтобы насладиться музыкой и нашей общей любовью к ней лично", - говорится в заявлении певца.

Разработчиком "умного мешка" для гаджетов является американский стартап Yondr. По окончании концерта блокировка устройства снимается автоматически.

Примеру Уайта последовали еще несколько исполнителей - в частности, Алиша Кис и The Lumineers. По их словам, это делается еще и для того, чтобы посетители концертов слушали живую музыку, а не смотрели на сцену через экраны своих гаджетов, записывая выступление.

О решении запретить зрителям использование мобильных устройств объявили в этом году и организаторы нескольких музыкальных фестивалей.

Компания Yondr, в свою очередь, сообщила, что за последний год число сотрудников стартапа увеличилось втрое, а прибыль - в четыре раза.

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