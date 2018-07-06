США: министр ушел в отставку из-за мигалок и траты бюджетных средств

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В связи с деятельностью Скотта Пруитта во главе агентсва по защите окружающей среды ведется более десятка расследований

В США ушел в отставку глава агентства по охране окружающей среды Скотт Пруитт, вокруг которого за время его пребывания на посту разгорелось множество скандалов.

В своем письме президенту Трампу Скотт Пруитт сказал, что уходит в отставку из-за постоянных нападок на него самого и его семью.

Сам Трамп написал в "Твиттере", что Пруитт очень хорошо работал, и он благодарен ему за это.

С тех пор как Пруитт занял свой пост, он был замешан в целом ряде скандалов, связанных с тем, что он тратит деньги из бюджета для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь самому себе.

По словам Трампа, агентство возглавит заместитель Пруитта Эндрю Уилер.

В связи с поведением Пруитта на своем посту сейчас проводится более десяти расследований.

Например, он снимает квартиру, которая принадлежит лоббисту, продвигающего интересы угольной и нефтегазовой промышленности.

Он также обвиняется в том, что проигнорировав правила Белого дома, одобрил значительное повышение зарплат двоим сотрудникам агентства.

Одновременно с этим он возмутил многих своим решением ограничить масштабы деятельности агентства, а также тем, что он отменил многие правила по защите окружающей среды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Скотт Пруитт жалуется на постоянные нападки критиков

В своем заявлении Скотт Пруитт говорит, что уходит в отставку в пятницу.

Карьера пошла под откос

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

В четверг утром Си-эн-эн сообщила, ссылаясь на неназванный источник в Белом доме, что все скандалы, связанные с Пруиттом, подталкивают его карьеру к грани пропасти. Оказалась, что эта грань была в двух шагах.

Глава агентства по охране окружающей среды продержался на своем посту дольше, чем ожидалось, учитывая все большее число скандалов, связанных с его именем, каждый из которых привел бы к отставке министра в предыдущей администрации в Белом доме.

Пруитт продержался на посту столь долго благодаря двум факторам: энтузиазму, с которым он преследовал цель консерваторов, а именно отмену как можно большего числа правил по защите окружающей среды и подрыву работы агентства, а также благодаря тому, что Дональд Трамп не любит сдавать свои позиции перед лицом протестов.

Но, в конце концов, позиция Пруитта была окончательно подорвана из-за обвинений, что он злоупотреблял должностными полномочиями и своей позицией в правительстве. Дональд Трамп оказался на посту частично благодаря тому, что обещал своим избирателям "осушить болото" в Вашингтоне, а сейчас демократы в преддверии ноябрьских выборов в конгресс указывают на Скотта Пруитта как на лучший пример того, как болото засосало в себя президента и Республиканскую партию.

В самом агентстве мало что изменится с уходом Пруитта, так как его возглавит его заместитель Эндрю Уилер, который еще недавно лоббировал интересы угольнодобывающей промышленности.

Многие республиканцы, уставшие от бесконечных скандалов, связанных с Пруиттом, будут рады его уходу со сцены.

Но эта радость будет сопровождаться и горечью. Пруитт оказался весьма эффективным в деле продвижения борьбы консерваторов с агентством по защите окружающей среды, что признают даже экологи.

Сам Пруитт надеялся продвинуть свою политическую карьеру еще дальше - либо в Белом доме, либо в родном штате Оклахома. Хотя на сегодняшний день политические карьеры редко резко подходят к концу, на данный момент карьерные планы Пруитта серьезно пострадали.

Пруитт с энтузиазмом поддерживал решение Дональда Трампа выйти из парижского соглашения по борьбе с изменением климата.

Скотт Пруитт подвергался критике среди прочего за:

Использование мигалок и сирен на улицах Вашингтона, когда он опаздывал на заседание или самолет;

Трату 168 тысяч долларов на свои полеты, в том числе и 36 тысяч за один единственный полет на борту военного самолета;

Странную трату бюджетных денег. Так например, он приобрел на деньги агентства звуконепроницаемую телефонную кабинку, которая обошлась в 43 тысячи долларов;