В Японии казнили руководителей секты "Аум Синрикё"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сёко Асахара был приговорен к смертной казни в 2004 году

В Японии казнен основатель религиозной секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара, а также несколько руководителей организации, ответственной за крупнейший теракт в японской истории.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

Помимо Асахары казнены Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Все приговоры приведены в исполнение через повешение.

Религиозная секта "Аум Синрикё" была основана в 1987 году Сёко Асахарой. Численность, по разным данным, достигала от 30 до 50 тысяч человек, из них значительная часть находилась в России, где сектанты вели активную деятельность.

Деятельность "Аум Синрикё" запрещена на территории многих стран, в том числе и России.

Что такое "Аум Синрикё"?

Название "Аум Синрикё" означает "Высшая истина" или "Учение истины".

Изначально ее эклектичное учение совмещало принципы буддизма и индуизма, а затем и апокалиптические христианские пророчества.

Основатель секты Сёко Асахара (настоящее имя - Тадзуо Мацумото) объявил себя одновременно Христом и первым человеком, достигшим просветления, после Будды.

Секта получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году. Число последователей стремительно возрастало по всему миру.

Асахара читал лекции в университетах и издал несколько книг. К началу 90-х годов число его последователей по всему миру достигало десятков тысяч человек.

Постепенно "Аум Синрикё" превратилась в параноидный культ, проповедующий скорое наступление конца света. Адепты секты утверждали, что грядет Третья мировая война, после которой выживут лишь члены секты.

Впоследствии "Аум Синрикё" стала все чаще прибегать к насилию, похищая, избивая и убивая своих противников, зачастую используя химическое оружие для своих нападений.

"Аум Синрикё" стала известна во всем мире после теракта в токийском метро 20 марта 1995 года. В том же году Асахара и десятки руководителей секты были арестованы.

В 2000 году секта возродилась под другим названием - "Алеф". В 2016 году сообщалось, что в нескольких российских городах прошли обыски в местах, связанных с "Аум Синрикё".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во всем мире насчитывалось несколько десятков тысяч последователей "Аум Синрикё". Многие из них находились в России, где секта вела активную деятельность

Что произошло в Токио?

20 марта 1995 года, в разгар часа пик, члены секты при помощи зонтиков прокололи пакеты с газом зарин в поездах метро, проходящих через центральные районы Токио.

В результате погибли 13 человек и около 6 тысяч получили отравления различной степени тяжести.

Нападение на метро шокировало японское общество, которое гордится низким уровнем преступности и высокой социальной сплоченностью.

Крупнейшее террористическое нападение за всю историю Японии также подняло вопрос о работе полиции, которая не провела должного расследования сообщений об актах насилия, совершенных членами секты до нападения в Токио.

После теракта многие члены секты предстали перед судом. В общей сложности на скамье подсудимых оказалось более 200 человек. 13 из них были приговорены к смертной казни.

Последним перед судом предстал Кацуя Такахаси, который был арестован в июне 2012 года после того, как скрывался от полиции в течение 17 лет. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Теракт в токийском метро унес жизни 13 человек и стал крупнейшим нападением в истории Японии

Почему смертные приговоры так долго не приводились в исполнение?

В Японии смертные приговоры не приводятся в исполнение до тех пор, пока в отношении всех обвиняемых и соучастников преступления не принято окончательного решения, а приговор не пройдет все апелляционные инстанции.

Последний судебный процесс в отношении последователей секты был завершен в январе этого года после решения Верховного суда Японии, оставившего в силе приговор одному из членов "Аум Синрикё" - он получил пожизненный срок.

Как сообщается, власти планировали казнить одновременно всех приговоренных к смертной казни по делу "Аум Синрикё", однако от этого было решено отказаться из-за критики со стороны мирового сообщества, которое осуждает казни в Японии.

С 2010 года, когда в Японии истек мораторий на смертную казнь, в стране ежегодно казнили не более восьми человек. Приговор всегда приводится в исполнение через повешение.