Дело о наркотиках, возбужденное против матери ребенка-инвалида, прекращено

Правообладатель иллюстрации instagram/children.hospice Image caption У Екатерины Конновой сегодня день рождения

МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела о наркотиках в отношении москвички Екатерины Конновой, матери ребенка-инвалида, которую заподозрили в распространении психотропных веществ после продажи лекарства. Ее дело вызвало большой резонанс.

Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела приняло главное следственное управление МВД в Москве, сообщила представитель министерства Ирина Волк. До этого "тщательно разобраться во всех обстоятельствах" дела начальнику московского главка МВД поручил министр Владимир Колокольцев.

4 июля детский хоспис "Дом с маяком" сообщил, в отношении москвички Екатерины Конновой, которая одна воспитывает двух детей, возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте психотропных веществ.

Женщина через интернет купила лекарство для сына, страдающего эпилепсией, а потом попыталась перепродать не использованный препарат на форуме. При передаче лекарства покупателю Коннову задержали сотрудники полиции.

Коннова купила сыну диазепам в микроклизамах, который применяется для купирования судорог при эпилепсии и действует быстрее диазепама в ампулах. Однако в России препарат в такой форме не зарегистрирован, а диазепам с 2013 года входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Женщина утверждала, что этого не знала.

В полиции возбудили в отношении Конновой уголовное дело по статье ст. 228.1 УК РФ и отпустили ее под подписку о невыезде.

Накануне в "Доме с маяком" сообщили Русской службе Би-би-си, что хоспис готовит ходатайство в прокуратуру, в котором выражает поддержку Конновой и просит прекратить возбужденное в отношении нее уголовное дело.

Адвокат Конновой Юрий Манукян в разговоре с Русской службой Би-би-си назвал решение МВД единственно правильным в сложившейся ситуации.

"На мой взгляд, это было ожидаемое решение. Следствие так не могло поступить, поскольку у него не было полной картины происходящего, и как только у руководства МВД появилась полная картина, они смогли оценить ее со всех сторон и приняли единственное правильное и возможное решение в этой ситуации", - сказал он.

Сама Екатерина, по его словам, уже знает о решении МВД.

"Мы с Катей общались пять минут назад, она безумно счастлива, она рада. У нее сегодня день рождения, и это самый лучший подарок, который она могла получить", - сказал адвокат.

В то же время заместитель директора "Дома с маяком" Лидия Мониава отметила, что "выдохнуть спокойно" можно будет только после получения постановления о закрытии дела. "Пока рано", - написала она в "Фейсбуке".