Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям
Погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда, участвовавший в спасательной операции 12 мальчиков и их тренера, которые продолжают оставаться в затопленной подземной пещере.
Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути.
"У него было задание доставить кислород, но у него самого его не хватило, чтобы выбраться оттуда", - сказал заместитель губернатора.
Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.
Расходы на его похороны возьмет на себя король Таиланда.
Погибший 38-летний дайвер был заядлым спортсменом; он служил в спецназе ВМС, однако уволился из флота.
Саман Гунан вернулся к своей прежней профессии специально, чтобы помочь в спасательной операции по вызволению из затопленных подземных пещер Тхам Луанг Нанг Нон мальчиков и их тренера.
- В Таиланде обнаружили живыми всех пропавших в пещере подростков. Их искали девять дней
- Кто эти британцы, которые нашли подростков в пещере в Таиланде?
Как заявили официальные лица на пресс-конференции, уровень кислорода в пещере, где находятся дети и их тренер, упал за последнее время до 15%, тогда как обычный уровень составляет 21%.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они вынуждены были удалиться от входа на расстояние четыре километров, оказавшись таким образом отрезанными от входа.
Через 10 дней их обнаружили два британских дайвера-спасателя.
"Не впадем в панику"
"Внутри пещеры очень тяжело находиться, - сказал командующий спецназом ВМФ Таиланда контр-адмирал Арпакорн Юконгкау. - После того, как он доставил баллоны с кислородом, по дороге обратно старшина первого класса Гунан потерял сознание.
Его товарищ постарался оказать ему первую помощь, но не смог привести его в чувство. Мы доставили его в третий отсек и вновь стали оказывать первую помощь, но он не приходил в сознание, и мы доставили его в больницу".
Он добавил, что спасательная операция продолжается.
"Я могу ручаться, что мы не впадем в панику, что мы не прекратим свои усилия и не позволим, чтобы смерть нашего товарища оказалась напрасной", - сказал адмирал.
Около тысячи человек участвуют в этой спасательной операции, включая дайверов, военных и гражданских добровольцев.
Смерть Гунана - напоминание об опасностях, с которыми связана спасательная операция, проходящая в подземных пещерных туннелях.
На вопрос о том, как можно будет доставить на поверхность группу детей, тогда как даже опытный дайвер не смог выбраться оттуда живым, контр-адмирал ответил, что спасатели будут учитывать все обстоятельства, вызволяя детей и их 25-летнего тренера.
Власти говорят, что есть опасения в связи с падением уровня кислорода в том отсеке подземного комплекса, где находится группа мальчиков.
Как пояснил губернатор, запасы кислорода истощаются из-за большого количества людей, работающих сейчас в пещерном комплексе.
Спасатели теперь сосредоточили усилия на том, чтобы протянуть пятикилометровый кабель внутрь и по нему подавать кислород детям.
Каковы варианты спасения?
Мальчикам регулярно поставляют еду и питье, а также медикаменты, однако на ближайшее воскресенье прогнозируется большое количество осадков.
Военные продолжают выкачивать из пещеры воду, однако если они не смогут понизить уровень воды, останется всего два варианта: обучить мальчиков пользоваться водолазным снаряжением или же ждать несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей.
Однако последний вариант чреват еще одной проблемой: из-за сильных дождей может провалиться грунт и полностью затопить их пещерный отсек.
"Сначала мы думали, что дети смогут там оставаться долгое время... но ситуация меняется, у нас остается мало времени", - признал контр-адмирал Арпакорн.