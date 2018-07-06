Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям

Правообладатель иллюстрации O2Max Triathlon Team Image caption Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, но самому ему не хватило кислорода на обратном пути

Погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда, участвовавший в спасательной операции 12 мальчиков и их тренера, которые продолжают оставаться в затопленной подземной пещере.

Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути.

"У него было задание доставить кислород, но у него самого его не хватило, чтобы выбраться оттуда", - сказал заместитель губернатора.

Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.

Расходы на его похороны возьмет на себя король Таиланда.

Media playback is unsupported on your device Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Погибший 38-летний дайвер был заядлым спортсменом; он служил в спецназе ВМС, однако уволился из флота.

Саман Гунан вернулся к своей прежней профессии специально, чтобы помочь в спасательной операции по вызволению из затопленных подземных пещер Тхам Луанг Нанг Нон мальчиков и их тренера.

Как заявили официальные лица на пресс-конференции, уровень кислорода в пещере, где находятся дети и их тренер, упал за последнее время до 15%, тогда как обычный уровень составляет 21%.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они вынуждены были удалиться от входа на расстояние четыре километров, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Через 10 дней их обнаружили два британских дайвера-спасателя.

"Не впадем в панику"

"Внутри пещеры очень тяжело находиться, - сказал командующий спецназом ВМФ Таиланда контр-адмирал Арпакорн Юконгкау. - После того, как он доставил баллоны с кислородом, по дороге обратно старшина первого класса Гунан потерял сознание.

Его товарищ постарался оказать ему первую помощь, но не смог привести его в чувство. Мы доставили его в третий отсек и вновь стали оказывать первую помощь, но он не приходил в сознание, и мы доставили его в больницу".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Пещерный комплекс таит опасности даже для опытных водолазов

Он добавил, что спасательная операция продолжается.

"Я могу ручаться, что мы не впадем в панику, что мы не прекратим свои усилия и не позволим, чтобы смерть нашего товарища оказалась напрасной", - сказал адмирал.

Около тысячи человек участвуют в этой спасательной операции, включая дайверов, военных и гражданских добровольцев.

Смерть Гунана - напоминание об опасностях, с которыми связана спасательная операция, проходящая в подземных пещерных туннелях.

Image caption Один из вариантов - обучить мальчиков пользоваться водолазным снаряжением и вывести их по одному из пещеры

На вопрос о том, как можно будет доставить на поверхность группу детей, тогда как даже опытный дайвер не смог выбраться оттуда живым, контр-адмирал ответил, что спасатели будут учитывать все обстоятельства, вызволяя детей и их 25-летнего тренера.

Власти говорят, что есть опасения в связи с падением уровня кислорода в том отсеке подземного комплекса, где находится группа мальчиков.

Как пояснил губернатор, запасы кислорода истощаются из-за большого количества людей, работающих сейчас в пещерном комплексе.

Спасатели теперь сосредоточили усилия на том, чтобы протянуть пятикилометровый кабель внутрь и по нему подавать кислород детям.

Каковы варианты спасения?

Мальчикам регулярно поставляют еду и питье, а также медикаменты, однако на ближайшее воскресенье прогнозируется большое количество осадков.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Около 1000 человек участвуют в спасательной операции

Военные продолжают выкачивать из пещеры воду, однако если они не смогут понизить уровень воды, останется всего два варианта: обучить мальчиков пользоваться водолазным снаряжением или же ждать несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей.

Однако последний вариант чреват еще одной проблемой: из-за сильных дождей может провалиться грунт и полностью затопить их пещерный отсек.

"Сначала мы думали, что дети смогут там оставаться долгое время... но ситуация меняется, у нас остается мало времени", - признал контр-адмирал Арпакорн.