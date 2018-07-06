Дело "Шалтай-Болтай": суд пересмотрит вопрос о досрочном освобождении

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу адвокатов лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева на отказ в условно-досрочном освобождении. Аникеева, известного под псевдонимом Льюис, в июле 2017 года приговорили к двум годам лишения свободы по громкому делу о взломе переписки чиновников.

Коллегия судей решила направить материалы дела на новое рассмотрение, чем займется тот же Мосгорсуд, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Аникеев выступил в суде по видеосвязи. "Прошу удовлетворить жалобу, я прилежно тружусь, планирую вести общественно полезный образ жизни, поддерживать близких", - сказал он. Прокурор же просил не удовлетворять жалобу, а отправить ее на пересмотр, поскольку решение об отказе в УДО не мотивированное. Что и было сделано.

Аникеев попросил об условно-досрочном освобождении (УДО) в январе 2018 года. Лефортовский суд отклонил его ходатайство 12 января.

Жалоба Аникеева прошла через все вышестоящие инстанции, и в апреле Верховный суд России обязал президиум Мосгорсуда пересмотреть решение об отказе Аникееву в УДО.

Лидер "Шалтай-Болтая" также просил заменить оставшийся ему срок штрафом, но и в этом ему тогда отказали.

Аникеев отбывал срок в СИЗО "Лефортово". По данным "Росбалта", в изоляторе он занимался малярными работами.

В чем обвиняли Льюиса

Аникеева, известного под псевдонимом Льюис, осудили в июле 2017 года. Он получил два года колонии общего режима по делу о взломе переписки российских чиновников.

Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд прошел в закрытом режиме, так как материалам дела Аникеева присвоили гриф "секретно".

Как установило следствие, лидер "Шалтай-Болтая" причастен к взлому электронной почты шести человек. В их числе пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, помощник президента Андрей Белоусов, сотрудник администрации президента Тимур Прокопенко и гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Тимакова и Прокопенко при этом потерпевшими по делу не проходили."Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", возможно, стоит за взломами персональных аккаунтов других высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов. В частности, группировка выложила в интернет переписку, якобы принадлежащую бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу (тогда он еще работал в правительстве).

Хакеров из "Шалтай-Болтая" подозревали и во взломе "Твиттера" премьера Дмитрия Медведева в 2014 году.

Вместе с Аникеевым по делу "Шалтай-Болтая" осудили еще двоих предполагаемых участников группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова. Их задержали в начале декабря 2016 года. Тепляков и Филинов вину не признали и получили по три года колонии.

Аникеева также допрашивали по делу о госизмене, в котором фигурируют замглавы центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев, сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и бизнесмен Георгий Фомченков.

Издание The Bell писало, что они причастны к хакерским атакам на серверы Демократической партии США во время президентских выборов и раскрыли информацию о спецоперации американской разведке.