Три видеоблогера разбились насмерть, упав с водопада в Канаде

Правообладатель иллюстрации High On Life

В Канаде погибли три популярных видоеблогера, снимавшие свои путешествия по миру для видеосервиса Youtube. Они разбились, упав с высокого водопада.

Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер рассказывали о международных приключениях на своем канале High On Life. В сообщении проекта говорится: "Эти три человека отличались доброжелательностью, добротой и целеустремленностью".

По информации полиции, все трое купались на вершине водопада Шеннон Фолс в провинции Британская Колумбия во вторник, но поскользнулись и упали с высоты в 30 метров.

По другим сведениям, появившимся в канадских СМИ, путешественники гуляли по вершине водопада, когда Скрейпер сорвалась в воду, после чего ее спутники попытались спасти девушку. Побороть сильное течение они не смогли, и в итоге упали вниз. Сообщается, что с ними был еще один человек, который побежал вниз за помощью.

Другие участники проекта High On Life, насчитывающего 1,1 млн фолловеров в Instagram и более полумиллиона подписчиков в Youtube, создали страницу для пожертвований на организацию похорон. Среди комментариев на странице были и негативные: в частности, многих удивила собираемая сумма в 100 тыс. долларов и возможное отсутствие страховки жизни у блогеров.

Также проект High On Life в память о погибших разместил на своем канале видео. "Нет слов, которыми можно было бы облегчить испытываемые нами боль и горечь утраты", - говорит один из участников.

Жители Ванкувера Гэмбл и Лях создали проект High On Life в 2012 году при участии своего школьного товарища Паркера Хюсера. Идея возникла, когда они путешествовали по миру.

Правообладатель иллюстрации Design Pics Inc/REX/Shutterstock Image caption Водопад Шеннон Фолс привлекает множество туристов

Они решили зарабатывать, создавая видео о путешествиях. Как и другие видеоблогеры, в своих аккаунтах Youtube и Instagram они часто рекламировали бренды и места для поездок.

В прошлом году Гэмблу, Ляху и Джастису Прайсу Брауну, другому участнику проекта на пять лет запретили въезд на государственные территории США. Они признались, что ходили по горячим источникам в Йеллоустонском национальном парке, которые охраняются государством, а также в других нарушениях закона, совершенных в американских парках.