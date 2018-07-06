Российские ветераны потребовали признать отправку бойцов ЧВК в Сирию

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Российская ветеранская организация направила в администрацию президента и в Верховный суд России обращение с требованием придать легальный правовой статус деятельности частных военных компаний (ЧВК), а также признать сам факт участия бойцов ЧВК в боевых действиях в Сирии.

Заявление ветеранов, озаглавленное как "открытое обращение Общероссийского офицерского собрания", было опубликовано в четверг в социальной сети "ВКонтакте". Его подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, полковник в отставке Владимир Петров председатель комитета Общероссийского офицерского собрания атаман Евгений Шабаев.

Руководители ЧВК получают государственные награды и выгодные контракты, а их бойцы не имеют возможности пройти реабилитацию и подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов, сказано в обращении.

Заявление нарушает негласное общественное табу на обсуждение секретной операции, в которой участвуют тысячи россиян, воюющих в Сирии в гражданском статусе на стороне сирийского президента Башара Асада, пишет агентство Рейтер.

"На протяжении уже трех лет к нам поступают жалобы и обращения граждан РФ, получивших ранения в Сирии, которые не могут пройти реабилитацию на территории России", - сказано в заявлении.

"Мы заявляем требование, - говорится в нем, - немедленно установить и признать статус участников боевых действий в структурах частных военных компаний".

В Кремле обещали рассмотреть этот вопрос. "Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Чего требуют ветераны

В обращении содержится требование разъяснить роль собственников частных военных компаний, "к которым применяется статья 358 УК о наемничестве, но которые тем не менее получают ордена и медали от государства", пояснил Русской службе Би-би-си Евгений Шабаев.

"Если государство считает, что данный вид деятельности является системным и необходимым для государственной службы, тогда необходимо признавать факт создания ЧВК, и граждане, соответственно, должны получать все социальные гарантии, положенные любому сотруднику ЧВК, как это сделано на Западе. А не подвергаться определенным воздействия и контролю со стороны правоохранительных органов", - считает Шабаев.

Для начала власти должны признавать сам факт существования, добавил он. "Ихтамнета" здесь уже просто не может быть. Если государство не собирается признавать факт существования данной организации и считает, что государственные структуры могут замалчивать эти факты, то мы будем принимать другие меры", - сказал атаман Шабаев.

Отвечая на вопрос, о признании каких именно ЧВК идет речь в обращении, Шабаев ответил, что сейчас авторам обращения известно как минимум о двух таких компаниях - ЧВК Вагнера и ЧВК "Патриот", о появлении которой в Сирии сообщил в четверг телеканал "Дождь".

"Но по другим источникам мы знаем, что уже начинают нанимать и в другие ЧВК, точных наименований их мы не знаем, но они тоже принадлежат гражданам России", - рассказал атаман.

В феврале Шабаев уже привлекал внимание журналистов к этой теме. Тогда он рассказывал о бойцах ЧВК, погибших и получивших ранения в результате удара международной коалации во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Среди раненых оказались и его знакомые, которых он навещал в центральном военном госпитале минобороны в Химках, говорил он агентству Рейтер.

В чем смысл ЧВК?

"Это [частные военные компании] является инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства", - сказал Владимир Путин в 2012 году, когда ему предложили легализовать ЧВК. Премьер-министр тогда пообещал подумать над этим вопросом.

"ЧВК Вагнера" - неформальная военная организация, предположительно принимавшая участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне самопровозглашенных республик) и в Сирии (на стороне правительства Асада). О деятельности этой ЧВК впервые рассказала интернет-газета "Фонтанка" осенью 2015 года.

По версии издания, за ЧВК может стоять предприниматель Евгений Пригожин. Близкие к нему компании выигрывают подряды на обслуживание российской армии. Предположительно связанная с Пригожиным компания "Евро Полис" якобы заключила соглашение с властями Сирии, по которому получает четверть нефти на отвоеванной у боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) территории.

Правительство России против легализации ЧВК

В январе 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо "четко зафиксировать законодательную базу" для того, чтобы сотрудники ЧВК "были тоже в правовом поле и защищены".

В том же месяце лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и его заместитель Михаил Емельянов разработали законопроект, предусматривающий легализацию ЧВК в России. В нем вводится само понятие "частная военная и военно-охранная организация", цель которой - "выполнение и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг".

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект. Он противоречит конституции, согласно которой запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований, говорилось в отзыве.

Как сообщал Интерфакс, проект закона также не поддержали в министерствах обороны, финансов и иностранных дел, а также в Росгвардии, ФСБ, СВР, ФСО. Генеральная прокуратура и минюст также высказались против.