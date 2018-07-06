Россия ввела ответные пошлины на товары из США. Что попало в список?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экспортные пошлины США на поставки алюминия возмутили многие страны

Россия, как и обещала, ввела дополнительные пошлины в 25-40% на товары из США, правда, эта мера позволит компенсировать лишь 16% от общей суммы ущерба России от товарных ограничений США на сталь и алюминий. Каких товаров коснутся пошлины России?

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России", - сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию, заявил Орешкин. По его словам, они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба - 87,6 млн долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил Орешкин.

Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО.

22 мая Россия уведомила ВТО, что ущерб России от торговых ограничений США оценивается в сумму 537,6 млн долларов. По правилам ВТО, именно в пределах этой сумму Россия и может ввести ответные меры.

Общий объем импорта в Россию из США - 12,6 млрд долларов в 2017 году, согласно данным ФТС. Самая крупная статья импорта США в Россию проходит по "секретному коду" - таких товаров было ввезено на 3,6 млрд долларов. По итогам четырех месяцев этого года США поставили в Россию товаров на 3,807 млрд долларов - плюс 4,7% год к году.

"Оскорбительные пошлины"

О планах Москвы ввести ответные пошлины стало известно 19 июня. Тогда Орешкин заявил, что список товаров еще формируется, и подчеркнул, что лекарства в него не подпадут.

В марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести экспортные пошлины на поставки алюминия (10%) и стали (25%). По словам Трампа, избыток стали и алюминия на мировом рынке угрожает банкротством американским производителям - а они жизненно важны для безопасности страны.

Исключение из новых пошлин было сделано для Канады, Мексики и ЕС, чтобы провести переговоры. Но закончить их в установленный срок - до 1 июня - так и не удалось. В итоге министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени новые пошлины распространяются на все страны.

Государства, которые затронула новая пошлина, заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новые американские пошлины оскорбительными, учитывая давние тесные отношения между обеими странами.

Представитель ЕС в свою очередь назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом". 14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали введение ответных импортных пошлин против США.

От джинсов до бурбона

20 июня Европейская комиссия опубликовала список товаров, которые подпадают под ответные санкции.

Пошлины поднялись на американские импортные товары общей стоимостью в 2,8 млрд долларов. Новые тарифы были наложены на американское виски, мотоциклы, апельсиновый сок и некоторые другие товары.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под санкции попали в том числе американские мотоциклы Harley Davidson

В частности, европейские тарифы в размере 25% затронли мотоциклы Harley Davidson, клюкву, арахисовое масло и многие другие товары. Кроме того, ЕС ввел 50% пошлину на импорт американской обуви, некоторых товаров текстильной промышленности и на стиральные машины.

При этом в Евросоюзе пояснили, что "не хотели оказаться в этой позиции".

"Одностороннее и неоправданное решение США наложить пошлины на экспорт на стали и аллюминия из ЕС значит, что у нас не осталось выбора", - сказала комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.