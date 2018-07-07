Французские следователи установили причину крушения самолета EgyptAir
Крушение самолета EgyptAir весной 2016 года, вероятно, было вызвано пожаром в кабине экипажа, заявили французские следователи.
Из расшифровки показаний бортовых самописцев следует, что пламя быстро распространилось по всему самолету.
Эти выводы противоречат заявлениям Египта о том, что на останках жертв были обнаружены взрывчатые вещества. Египетские власти называли возможной причиной катастрофы теракт.
В результате крушения самолета, направлявшегося из Парижа в Каир, над Средиземным морем погибли все 66 человек, находившиеся на борту. Среди погибших было 30 египтян, 15 французов и один британец.
Сигналов бедствия с самолета не поступало. "Черные ящики" обнаружили спустя месяц после падения авиалайнера.
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"Наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что пожар начался в кабине пилотов, когда самолет находился на крейсерской высоте, в результате стремительного распространения огня контроль над самолетом был потерян", - говорится в пресс-релизе, выпущенном французским бюро гражданской авиации.
В ведомстве заявили, что на записях слышно, как пилоты говорят о возгорании, зафиксированном датчиками дыма.
О том, что на обломках носовой части самолета есть признаки воздействия высокой температуры и слой копоти, сообщалось и ранее, однако египетские чиновники предполагали, что катастрофа - которая произошла спустя семь месяцев после крушения российского самолета А321 над полуостровом Синай - могла также стать результатом взрыва на борту.
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Во французском бюро гражданской авиации заявили, что ждут итогового отчета египтян, чтобы установить расхождения в выводах.