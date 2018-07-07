"Люблю вас всех... хочу свиных шкурок": дети в тайской пещере написали письма родителям

Правообладатель иллюстрации Facebook/ekatol Image caption На фото из "Фейсбука" - тренер с футбольной командой, часть которой застряла в пещере

Застрявшие в тайской пещере подростки написали письма своим родителям и попросили их не волноваться.

В написанных от руки записках подростки мечтают о своей любимой еде - жареной курице, мясе, свиных шкурках - и просят родных не волноваться.

"Учитель, пожалуйста, не давай нам больших домашних заданий", - написал один из мальчиков. Их футбольный тренер также написал родителям детей и попросил у них прощения.

Попытки провести к ним телефонную связь пока не увенчались успехом.

Письма детей и родителей были опубликованы на странице властей Таиланда в "Фейсбуке". Родители не винят тренера в случившемся и просят его позаботиться о детях.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письмо от Марка и Мига

Марк: Мама, ты дома, как дела? У меня хорошо. Передай учителю [далее нечетко].

Под чертой:

Миг: Не волнуйтесь обо мне. Скучаю по всем: дедушке, дяде/тете, маме, папе и брату/сестре, всех люблю. Я тут внутри тоже доволен. Спецназовцы о нас очень хорошо заботятся. Люблю всех.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письма от Понга и Ника

Понг: Я люблю маму и папу. Не беспокойтесь обо мне, я в безопасности.

Люблю вас.

Ник: Мама, папа, Ник любит маму, папу и своих братьев и сестер. Если я выберусь, мама, папа, принесите мне, пожалуйста, поесть мукату [мясное блюдо].

Ник любит маму, папу и сестер с братьями <нарисовано сердце>.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письма от Найта, Терна и Нота

От Найта: Найт любит маму, папу и старшую сестру. Не волнуйтесь обо мне.

Найт всех любит.

Терн: Я скучаю по маме, папе и дедушке. Моя любовь маме и папе. Не волнуйтесь о Терне, я могу о себе позаботиться.

Ноте: Я в безопасности, не волнуйтесь обо мне. Любовь маме, папе и всем.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письма от Беу и Ти

Беу: Не беспокойтесь, мама, папа. Беу исчез на две недели. После всего я пойду помогать маме продавать вещи в магазине. Буду торопиться туда.

Ти: Не волнуйтесь, я так счастлив.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письма от Тана и тренера Аке

Тан (прозвище Титан): Мама и папа, не волнуйтесь обо мне, я в порядке. Скажите брату, пусть готовится принести мне жареную курицу.

Люблю вас.

Аке (тренер): Всем родителям - с ребятами все в порядке. У них есть все необходимое, с ними хорошо обращаются. И я обещаю максимально заботиться о детях. Спасибо всем, кто пришел на помощь. Также я от всего сердца прошу прощения у родителей.

Аке: Моей бабусе, я в порядке, все хорошо. Не слишком обо мне беспокойся. И будь здорова. Тетушка, скажи бабушке, пусть приготовит нумпак [блюдо из овощей] и свиные шкурки для меня. Когда выберусь, я хочу поесть. Люблю вас.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Письма от Дома и Адула

Дом: Я в порядке. Но здесь немного холодно. Но не волнуйтесь обо мне. И не забудьте про праздник к моему дню рождения.

Адул: Теперь не надо уже о нас беспокоиться. По всем скучаю. Хочу вернуться как можно скорее.

Подростки написали после того, как получили письма от своих родных, которые им доставили спасатели.

Правообладатель иллюстрации PR.Chiangrai

Марку: Мама пришла и ждет тебя у входа в пещеру. Скучаю по тебе. Не думай, что о тебе забыли. [Мама Хом] очень любит Марка. Береги себя.

Найту: Папа и мама ждут тебя, чтобы отметить твой день рождения. Сынок, ты должен быть сильным. Мама знает, что ты можешь. Не переживай слишком сильно. Папа и мама, а также сестра Нам, дедушка и бабушка, и все родственники, все тебя всегда поддерживают.

Папа и мама тебя любят.

Папа Бан Мама О.

Нику: Береги себя. Папа и мама тебя ждут. Папа Бих и мама Нанг и младшая сестра Бонус.

Беу: Папа и мама по тебе скучают, сынок. Всегда тебя любим.

Правообладатель иллюстрации PR.Chiangrai

Титану: Титан, я тебя жду у входа в пещеру. Люблю тебя, сынок, и очень скучаю. Тебе нужно быть терпеливым, сильным, и быть готовым бороться. Я жду тебя снаружи. Ты справишься. Я верю, что ты можешь справиться. Посылаю тебе всю свою поддержку. Очень тебя люблю. Папа тоже по тебе скучает и очень тебя любит. С любовью.

Аке (тренеру): Жду тебя у входа в пещеру. Ни о чем не беспокойся, племянник. Береги себя. Никто тебя ни в чем не винит. Тетушка, бабуля и твоя сестра. Тетушка попросила передать, чтобы ты боролся.

Аке (тренеру): Аке, это мама Титана. Будь сильным. Позаботься о себе. Старшая сестра тоже тебя ждет у входа в пещеру. Пожалуйста, выведи детей.

Правообладатель иллюстрации PR.Chiangrai

Понгу: Позаботься о себе, будь крепок, папа и мама и все остальные ждут тебя и надеются вернуть тебя домой невредимым. Спасибо, тренер, что так хорошо заботишься о наших 12 сыновьях.

Аке (тренеру): Хочу сказать тренеру, чтобы он не чувствовал вину, все родители должны благодарить тренера за то, что он так хорошо заботится о наших сыновьях.

Мигу: Никто не должен сдаваться. Мы ждем тебя у входа в пещеру.

Дедушка Лек желает крепкого здоровья Мигу. Не бойся, никто тебя ни в чем не винит.

Правообладатель иллюстрации PR.Chiangrai

Адулу: Мама и папа хотят увидеть твое лицо, сынок. Мама и папа молятся за тебя и твоих друзей, чтобы мы могли поскорее увидеться. Когда выйдешь из пещеры, ты должен поблагодарить всех, кто приехал тебя спасать…

И тренеру Аке - я очень благодарна вам, что вы заботитесь о всех детях и оберегаете их.

Накануне губернатор тайской провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн сказал, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским снаряжением. Несмотря на это, спасательную операцию в ближайшее время начинать не планируется.

Оссатанакорн оговорился, что если погодные условия будут представлять опасность для подростков, власти немедленно начнут спасательную операцию.

Ранее ходили слухи, что операция по спасению детей может начаться уже вечером в пятницу, 6 июля. Оссатанакорн отверг эти предположения. Однако нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор.

Вероятное развитие событий власти обсуждают вместе с родителями оказавшихся в пещере детей. По словам губернатора, план по спасению подростков, представляющий для них минимальный риск, еще предстоит выработать и протестировать.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.