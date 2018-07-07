"Люблю вас всех... хочу свиных шкурок": дети в тайской пещере написали письма родителям
Застрявшие в тайской пещере подростки написали письма своим родителям и попросили их не волноваться.
В написанных от руки записках подростки мечтают о своей любимой еде - жареной курице, мясе, свиных шкурках - и просят родных не волноваться.
"Учитель, пожалуйста, не давай нам больших домашних заданий", - написал один из мальчиков. Их футбольный тренер также написал родителям детей и попросил у них прощения.
- Вода, свет и не паниковать. Уроки выживания в затопленной пещере
- В пещерах Таиланда: что сделает с детьми жизнь в темноте?
Попытки провести к ним телефонную связь пока не увенчались успехом.
Письма детей и родителей были опубликованы на странице властей Таиланда в "Фейсбуке". Родители не винят тренера в случившемся и просят его позаботиться о детях.
Марк: Мама, ты дома, как дела? У меня хорошо. Передай учителю [далее нечетко].
Под чертой:
Миг: Не волнуйтесь обо мне. Скучаю по всем: дедушке, дяде/тете, маме, папе и брату/сестре, всех люблю. Я тут внутри тоже доволен. Спецназовцы о нас очень хорошо заботятся. Люблю всех.
Понг: Я люблю маму и папу. Не беспокойтесь обо мне, я в безопасности.
Люблю вас.
Ник: Мама, папа, Ник любит маму, папу и своих братьев и сестер. Если я выберусь, мама, папа, принесите мне, пожалуйста, поесть мукату [мясное блюдо].
Ник любит маму, папу и сестер с братьями <нарисовано сердце>.
От Найта: Найт любит маму, папу и старшую сестру. Не волнуйтесь обо мне.
Найт всех любит.
Терн: Я скучаю по маме, папе и дедушке. Моя любовь маме и папе. Не волнуйтесь о Терне, я могу о себе позаботиться.
Ноте: Я в безопасности, не волнуйтесь обо мне. Любовь маме, папе и всем.
Беу: Не беспокойтесь, мама, папа. Беу исчез на две недели. После всего я пойду помогать маме продавать вещи в магазине. Буду торопиться туда.
Ти: Не волнуйтесь, я так счастлив.
Тан (прозвище Титан): Мама и папа, не волнуйтесь обо мне, я в порядке. Скажите брату, пусть готовится принести мне жареную курицу.
Люблю вас.
Аке (тренер): Всем родителям - с ребятами все в порядке. У них есть все необходимое, с ними хорошо обращаются. И я обещаю максимально заботиться о детях. Спасибо всем, кто пришел на помощь. Также я от всего сердца прошу прощения у родителей.
Аке: Моей бабусе, я в порядке, все хорошо. Не слишком обо мне беспокойся. И будь здорова. Тетушка, скажи бабушке, пусть приготовит нумпак [блюдо из овощей] и свиные шкурки для меня. Когда выберусь, я хочу поесть. Люблю вас.
Дом: Я в порядке. Но здесь немного холодно. Но не волнуйтесь обо мне. И не забудьте про праздник к моему дню рождения.
Адул: Теперь не надо уже о нас беспокоиться. По всем скучаю. Хочу вернуться как можно скорее.
Подростки написали после того, как получили письма от своих родных, которые им доставили спасатели.
Марку: Мама пришла и ждет тебя у входа в пещеру. Скучаю по тебе. Не думай, что о тебе забыли. [Мама Хом] очень любит Марка. Береги себя.
Найту: Папа и мама ждут тебя, чтобы отметить твой день рождения. Сынок, ты должен быть сильным. Мама знает, что ты можешь. Не переживай слишком сильно. Папа и мама, а также сестра Нам, дедушка и бабушка, и все родственники, все тебя всегда поддерживают.
Папа и мама тебя любят.
Папа Бан Мама О.
Нику: Береги себя. Папа и мама тебя ждут. Папа Бих и мама Нанг и младшая сестра Бонус.
Беу: Папа и мама по тебе скучают, сынок. Всегда тебя любим.
Титану: Титан, я тебя жду у входа в пещеру. Люблю тебя, сынок, и очень скучаю. Тебе нужно быть терпеливым, сильным, и быть готовым бороться. Я жду тебя снаружи. Ты справишься. Я верю, что ты можешь справиться. Посылаю тебе всю свою поддержку. Очень тебя люблю. Папа тоже по тебе скучает и очень тебя любит. С любовью.
Аке (тренеру): Жду тебя у входа в пещеру. Ни о чем не беспокойся, племянник. Береги себя. Никто тебя ни в чем не винит. Тетушка, бабуля и твоя сестра. Тетушка попросила передать, чтобы ты боролся.
Аке (тренеру): Аке, это мама Титана. Будь сильным. Позаботься о себе. Старшая сестра тоже тебя ждет у входа в пещеру. Пожалуйста, выведи детей.
Понгу: Позаботься о себе, будь крепок, папа и мама и все остальные ждут тебя и надеются вернуть тебя домой невредимым. Спасибо, тренер, что так хорошо заботишься о наших 12 сыновьях.
Аке (тренеру): Хочу сказать тренеру, чтобы он не чувствовал вину, все родители должны благодарить тренера за то, что он так хорошо заботится о наших сыновьях.
Мигу: Никто не должен сдаваться. Мы ждем тебя у входа в пещеру.
Дедушка Лек желает крепкого здоровья Мигу. Не бойся, никто тебя ни в чем не винит.
Адулу: Мама и папа хотят увидеть твое лицо, сынок. Мама и папа молятся за тебя и твоих друзей, чтобы мы могли поскорее увидеться. Когда выйдешь из пещеры, ты должен поблагодарить всех, кто приехал тебя спасать…
И тренеру Аке - я очень благодарна вам, что вы заботитесь о всех детях и оберегаете их.
Накануне губернатор тайской провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн сказал, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским снаряжением. Несмотря на это, спасательную операцию в ближайшее время начинать не планируется.
Оссатанакорн оговорился, что если погодные условия будут представлять опасность для подростков, власти немедленно начнут спасательную операцию.
- Застрявших в тайской пещере детей научили погружаться
- Погиб дайвер, доставлявший кислород застрявшим в пещере в Таиланде детям
- Кто эти британцы, которые нашли подростков в пещере в Таиланде?
Ранее ходили слухи, что операция по спасению детей может начаться уже вечером в пятницу, 6 июля. Оссатанакорн отверг эти предположения. Однако нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор.
Вероятное развитие событий власти обсуждают вместе с родителями оказавшихся в пещере детей. По словам губернатора, план по спасению подростков, представляющий для них минимальный риск, еще предстоит выработать и протестировать.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.