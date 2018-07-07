Северная Корея заявила, что теряет интерес к переговорам с США
Северная Корея назвала позицию США по вопросу ядерного разоружения "достойной сожаления".
Комментарии северокорейского руководства о ходе переговоров с американской делегацией резко отличается версии госсекретаря США Майка Помпео.
За несколько часов до этого Помпео высказался об итогах встречи в Пхеньяне весьма оптимистично.
Это был его первый визит в Пхеньян после встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.
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Заявление КНДР гласит, что в ходе переговоров США постоянно пытались убедить северокорейскую сторону отказаться от ядерного оружия.
Главной целью двухдневного визита Помпео было зафиксировать обязательство Северной Кореи провести ядерное разоружение.
Встречу с Помпео проводил Ким Ён Чхоль, которого считают правой рукой Ким Чен Ына.
По словам госсекретаря США, они обсудили сроки разоружения, в том числе уничтожения испытательного комплекса для ракетных двигателей.
"Это сложные вопросы, но мы добились прогресса почти по всем главным пунктам, в некоторых из них - значительного прогресса, в других еще есть над чем поработать", - сказал он незадолго до того, как стало известно о реакции на переговоры самой Северной Кореи.
Ким Чен Ын пообещал, что они будут двигаться в сторону денуклеризации, но как именно это будет сделано, пока не ясно, поскольку в детали он не вдавался.
После саммита в Сингапуре, где США предложили КНДР гарантии безопасности и пообещали прекратить совместные военные учения с Южной Кореей, Трамп заявил, что Северная Корея больше не представляет собой ядерную угрозу.
Однако впоследствии США продлили санкции в отношении КНДР, а американская разведка сообщила, что есть доказательства того, что Северная Корея продолжает развивать инфраструктуру для ядерных и ракетных программ.
По словам представителя Госдепартамента, во время переговоров Помпео твердо придерживался тем денуклеризации, гарантий безопасности и еще одного важного для США вопроса - возвращения домой останков американцев, погибших в Корейской войне.
Ким Ён Чхоль пошутил, что в Пхеньяне Помпео, вероятно, не спалось. На что госсекретарь США ответил, что "спал вполне хорошо".
В воскресенье Помпео встретится с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в Токио.