В Солсбери госпитализирован полицейский с подозрением на "Новичок"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption После инцидента отравления 30 июня полиция перекрыла несколько участков города Эймсбери

Полицейский, обратившийся за медицинской помощью в связи с отравлением двух человек в Эймсбери, доставлен в больницу в Солсбери.

Полиция графства Уилтшир опубликовала заявление, из которого следует, что пострадавший изначально обратился в Great Western Hospital в городе Суиндон, после чего он был перемещен в Окружную больницу Солсбери (67 км к югу), где ранее лечили Сергея и Юлию Скрипалей и трех местных жителей, отравившихся, по данным полиции, нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу "Новичок"

По данным источников местного издания Swindon Advertiser, отделение скорой помощи в суиндонском госпитале закрыто для всех, кроме медиков, а снаружи можно было наблюдать полицейских, а также сотрудников госпиталя в костюмах химзащиты.

Полиция Уилтшира также сообщила, что полицейского доставили в Окружную больницу Солсбери для того, чтобы провести "соответствующие специализированные обследования".

"После инцидента [в Эймсбери] в Окружную больницу Солсбери обратились несколько местных жителей, но ни одному еще не потребовалось лечения", - пояснила полиция.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Дон Стерджесс (слева) и Чарли Роули госпитализировали 30 июня.

30 июня двое жителей городка Эймсбери (неподалеку от Солсбери) - Чарли Роули и Дон Стерджесс - были госпитализированы. 4 июля Скотленд-Ярд сообщил, что пострадавшие подверглись воздействию вещества, которое относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

В марте этого года в Солсбери "Новичком" отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые выжили и были выписаны из местной больницы. Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Россия отрицает свою вину.

Полиция полагает, что, в отличие от Скрипалей, Роули и Стерджесс - случайные жертвы, а не объекты покушения.

Media playback is unsupported on your device Ключевые места расследования нового отравления "Новичком"

Российский ученый Владимир Углев, занимавшийся в свое время разработкой "Новичка", рассказал Би-би-си, что после распыления на местности это вещество способно представлять опасность многие месяцы, если не годы.

Рассматриваются различные версии того, как Роули и Стерджесс могли столкнуться с "Новичком". Одни считают, что они столкнулись с остатками "Новичка", которым отравили Скрипалей. Другие считают, что это не могло быть веществом из той же партии.