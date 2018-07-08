Бывший игрок клуба "Химки" погиб в США после перестрелки с полицией

Правообладатель иллюстрации TASS/Красильников Станислав Image caption Последний сезон Тайлер Ханикатт провел в подмосковных "Химках"

Американский баскетболист Тайлер Ханикатт, в последних сезонах выступавший за подмосковный клуб "Химки", погиб после перестрелки с полицейским спецназом в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным, полицию вызвала мать спортсмена, заявившая, что ее сын ведет себя "как-то странно".

Полицейские приехали по вызову около пяти часов дня в пятницу по местному времени. Предположительно, Ханикатт открыл огонь по полицейским, не причинив им вреда, а потом забаррикадировался в доме.

После длительного противостояния команда спецназовцев смогла проникнуть в дом. В заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса говорится, что подозреваемый, имя которого пока не называется, был обнаружен мертвым.

Первоначально предполагали, что Ханикатт погиб в результате перестрелки, однако полиция настаивает на том, что он совершил самоубийство из огнестрельного оружия.

15 июля Ханикатту должно было исполниться 28 лет. Последним клубом, за который он выступал, были "Химки", но его контракт истек после завершения сезона 2017-2018 г.г.

"Агент игрока Аарон Минц подтвердил смерть Ханикатта. Клуб "Химки" выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Тайлера. Покойся с миром, Тайлер..." - сообщается в "Твиттере" подмосковного клуба.

Свою спортивную карьеру Ханикатт начал в Университете Калифорнии (UCLA), откуда в 2011 году перешел в клуб НБА "Сакраменто Кингз". Потом он недолго выступал за "Рено Бигхорнс", а затем за "Хьюстон Рокетс".

В 2013 году Ханикатт уехал из США и играл за израильский клуб "Ирони Нес Циона", потом за турецкий "Анадолу Эфес,"после чего перебрался в российские "Химки".