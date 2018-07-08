Бывший игрок клуба "Химки" погиб в США после перестрелки с полицией
Американский баскетболист Тайлер Ханикатт, в последних сезонах выступавший за подмосковный клуб "Химки", погиб после перестрелки с полицейским спецназом в Лос-Анджелесе.
По предварительным данным, полицию вызвала мать спортсмена, заявившая, что ее сын ведет себя "как-то странно".
Полицейские приехали по вызову около пяти часов дня в пятницу по местному времени. Предположительно, Ханикатт открыл огонь по полицейским, не причинив им вреда, а потом забаррикадировался в доме.
После длительного противостояния команда спецназовцев смогла проникнуть в дом. В заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса говорится, что подозреваемый, имя которого пока не называется, был обнаружен мертвым.
Первоначально предполагали, что Ханикатт погиб в результате перестрелки, однако полиция настаивает на том, что он совершил самоубийство из огнестрельного оружия.
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15 июля Ханикатту должно было исполниться 28 лет. Последним клубом, за который он выступал, были "Химки", но его контракт истек после завершения сезона 2017-2018 г.г.
"Агент игрока Аарон Минц подтвердил смерть Ханикатта. Клуб "Химки" выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Тайлера. Покойся с миром, Тайлер..." - сообщается в "Твиттере" подмосковного клуба.
Свою спортивную карьеру Ханикатт начал в Университете Калифорнии (UCLA), откуда в 2011 году перешел в клуб НБА "Сакраменто Кингз". Потом он недолго выступал за "Рено Бигхорнс", а затем за "Хьюстон Рокетс".
В 2013 году Ханикатт уехал из США и играл за израильский клуб "Ирони Нес Циона", потом за турецкий "Анадолу Эфес,"после чего перебрался в российские "Химки".