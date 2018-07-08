Таиланд: на поверхность из пещеры подняты уже шесть мальчиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спасатели рады первым успехам, но они понимают, что операция еще ладеко не завершена

Шесть мальчиков из группы подростков, которые две недели провели в затопленной пещере на севере Таиланда, поняты на поверхность. Об этом сообщают агентства Рейтер, Франс пресс и местные СМИ.

Спасенные мальчики сразу же направляются в полевой госпиталь, расположенный у входа в пещеру, где они проходят первичное медицинское обследование. Оттуда их отправляют в больницу, расположенную примерно в часе езды от пещеры.

Спасательная операция продолжается. Ожидается, что в ближайшие часы на поверхность будут подняты и другие мальчики.

Операцию решено было ускорить в связи с опасностью затопления пещеры, где находятся подростки.

Спасатели также говорят, что операция может завершиться быстрее, чем ожидалось, поскольку уровень воды в пещере понизился. Поначалу ожидалось, что операция займет около 11 часов.

Как сообщает из Таиланда работающий в Бангкоке журналист Флориан Витульски, в пещере с мальчиками находится австралийский врач, который решил начать спасательную операцию с самых слабых детей, так как сейчас условия для спасения наиболее благоприятны.

В общей сложности аквалангистам предстоит вывести на поверхность 12 подростков с их тренером.

Возраст мальчиков - от 11 до 16 лет. Некоторые из них, как сообщается, почти не умеют плавать. Перед началом операции всю группу обучили пользованию аквалангом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Машина скорой помощи покинула лагерь вскоре после вызволения первых мальчиков. Их отвозят в больницу, расположенную примерно в часе езды от пещеры.

Мальчиков выводят из пещеры по одному. По словам специалистов, на пути из пещеры детям не нужно будет под водой предпринимать каких-либо самостоятельных действий: их выводят чрезвычайно опытные дайверы, и детям нужно лишь сохранять самообладание и не паниковать.

По сообщениям корреспондентов из Таиланда, многие дети из этой группы не раз бывали в этой пещере и хорошо в ней ориентируются. Это помогает спасателям.

Тем не менее, по словам экспертов, операция связана с большим риском.

Спасатели не могут с точностью сказать, сколько времени понадобится на то, чтобы вывести из пещеры всех детей.

Что происходит в самой пещере и у выхода?

За последнюю неделю у выхода из пещеры образовался большой лагерь журналистов и добровольцев.

Однако с утра в воскресенье журналистов попросили переместиться вниз по дороге подальше от выхода. На этом основании был сделан вывод, что операция по спасению вскоре начнется.

После этого руководитель команды спасателей Наронгсак Оссатанакорн подтвердил, что 18 водолазов отправляются в пещеру, чтобы вывести оттуда ребят.

Он подчеркнул, что ранее врач оценил состояние здоровья мальчиков и пришел к выводу, что все они находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии и настроены решительно.

Он также сказал, что родственники мальчиков и они сами дали согласие на немедленное проведение операции.

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