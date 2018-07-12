Пресса Британии: сможет ли Путин обменять Сирию на Крым?

В обзоре британской прессы:

Настоящей целью Трампа может быть сделка с Путиным

Президент Трамп начал свой визит в штаб-квартиру НАТО с заявления о том, что Германия стала "пленницей России", поскольку зависит от российского газа, поступающего по "Северному потоку". Поэтому, по словам Трампа, Соединенным Штатам "совсем неуместно" защищать Германию, которая платит миллиарды долларов России.

Такие нападки на второго по величине члена НАТО привели в замешательство генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, вскрыли хрупкость отношений между США и их союзниками и подчеркнули стремление администрации Трампа заставить союзников самих платить за свою оборону.

Президент США никогда не скрывал своего безразличия к НАТО и раздражения по поводу союзников, которых он считает халявщиками, - пишет в редакционной статье Times. Особенно недолюбливает Трамп Ангелу Меркель, поэтому он и выбрал саммит НАТО, чтобы устроить разнос Берлину, да и другим европейским союзникам, Лондону в том числе.

И они вынуждены были оправдываться, зная, чего им будет стоить повышение военных расходов даже до 2% от ВНП, не говоря уже о 4%, которые потребовал Трамп. Многих пугает и нависшая угроза торговой войны с Вашингтоном.

Однако вопрос о "Северном потоке", с которого начал саммит Трамп, может, по мнению газеты, быть лишь предлогом. Да, газопроводы на долгие годы связывают поставщиков с потребителями, но Россия не менее нуждается в продаже газа, чем Германия - в его покупке.

Тут дело может быть в том, что Трамп хочет нанести своим союзникам упреждающий удар прежде, чем они обрушатся на него с критикой за предстоящую встречу с Владимиром Путиным. Ведь постоянно напоминая о своем желании наладить отношения с российским лидером, Трамп фактически провоцирует Запад, как никогда обеспокоенный поведением Кремля.

В прошлом месяце он уже выступал с призывом вновь присоединить Россию к "Большой семерке", на официальном обеде в Канаде назвал Крым частью России, а по прибытии в Европу заметил, что встреча с Путиным в Хельсинки будет самой легкой частью его турне.

Впрочем, отмечает Times, несмотря на беспокойство европейцев, дело едва ли дойдет до того, что Путин убедит Трампа отказаться от совместных военных учений с союзниками, обанкротить или иным образом ослабить НАТО.

Скорее Трамп попытается заключить с Путиным "великую сделку", о которой уже год ведутся разговоры: отменить санкции, введенные из-за Крыма в обмен на то, что Россия заставит Иран вывести из Сирии свои войска.

Судя по всему, именно этого активно добиваются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Логика здесь проста: арабские страны хотя положить конец влиянию Ирана в регионе, это нужно и Трампу, а Путину необходимо, чтобы отменили санкции.

Такой расклад был бы выгоден всем заинтересованным сторонам, однако открытым остается вопрос, в состоянии ли Россия выдавить Иран из Сирии и согласится ли она наладить отношения с Киевом и вывести своих головорезов с востока Украины.

Английские львы - единство во время раскола

Возвращение героев, - так описывает Times сборную Англии, которая, по мнению газеты, сделала все, что было в ее силах, чтобы футбол, наконец, вернулся к своим истокам.

Впрочем, отмечает газета, пускаясь в исторический экскурс, все зависит от того, что считать родиной футбола. Да, Футбольная ассоциация Англии, первый официальный институт футбола, была основана еще в 1863 году, но первое письменной упоминание об этой игре содержится еще в наставлениях китайской армии III века до н.э.

Так что китайцы вполне могли бы заявить, что футбол возвращается на родину, попади они в финал…

Впрочем, после проигрыша в матче с Хорватией, которая оказалась более крепким орешком, чем Тунис, Панама, Колумбия и Швеция, Англии теперь придется ждать еще четыре года, прежде чем она попытается вновь пробиться в финал. Ну да, ей не привыкать, отмечает Times, ведь ждала же она до этого 52 года.

С тех пор, напоминает газета, много воды утекло: страна подавала многочисленные заявки на вступление в Общий рынок, потом, после референдума, на котором население проголосовало за вступление, ее туда приняли, и с тех пор успели провести новый референдум, на этот раз о выходе из ЕС.

Вопрос теперь в том, что случится раньше: новый финал чемпионата мира или окончательный "брексит"…

И все же, как сказал отлично проявивший себя тренер сборной Гарет Саутгейт, его команда во времена большого раскола хотя бы на время создала ощущение единства

Да, игра с Хорватией сложилась неудачно, но в целом команда проявила себя куда лучше, чем ожидалось. Куда более титулованные команды еще раньше отправились домой ни с чем. А английская сборная дала повод для гордости.

"Свободная игра на поле и само очарование - за его пределами", - так характеризует эту молодую сборную газета. И пусть сборная Англии вернулась домой без кубка, зато она вернулась с честью.

Жизнь в деревне делает вас умнее…к старости

Группа ученых из Института глобального здоровья в Барселоне, в течение 10 лет занимавшаяся сравнением жизни людей в городах и сельской местности в Великобритании (вот вам живой пример европейской интеграции), пришла к выводу, что сельчане дольше сохраняют ясность ума.

Как пишет корреспондент Daily Telegraph, специалисты в ходе своего длительного эксперимента наблюдали за 6500 добровольцами в возрасте от 56 до 68 лет, которым предлагали проходить тесты на вербальное и числовое восприятие и краткосрочную память.

В результате выяснилось, что когнитивные способности жителей сельской местности за 10 лет снижаются аж на 4,6% меньше, чем у горожан.

"Все это указывает на то, что такие особенности городской среды, как загрязнение и шум, нездоровый образ жизни и стресс, повышают риск слабоумия и иного снижения когнитивных способностей, - утверждает руководитель проекта Кармен де Кайзер. - А жизнь в окружении зелени, в свою очередь, увеличивает физическую активность, снижает стресс и нивелирует воздействие шума и загрязнений".

О том, как серьезно сама газета относится к результатам этого исследования, можно судить по редакционной статье под заголовком "Умные сельские мыши".

В самом деле, пишет Daily Telegraph, ночью в деревне вас не слепят яркие уличные огни, так что можно хорошо выспаться и снять стресс, в домах обычно зябко, так что нужно постоянно двигатьсяи, автобусов нет, так что за свежим номером газеты нужно каждое утро идти пешком.

Так что ничего удивительного в том, что деревенские мыши до старости отличаются умом и сообразительностью, а их городские товарки тихо тупеют, лежа на теплом диване.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com