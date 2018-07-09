Новый "майский указ" Путина обойдется почти в 4 трлн рублей за три года

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Новый "майский указ" президента Владимира Путина обойдется почти в 4 трлн рублей (63,6 млрд долларов) в следующие три года. Это следует из "Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018-2021 годы", подготовленных минфином России.

Согласно документу, в 2019 году на финансовое обеспечение указа будет выделено 1,17 трлн рублей, в 2020-м - 1,247 трлн рублей и в 2021-м - еще 1,474 трлн рублей. В эту сумму также входят расходы на нацпроекты, отмечается в документе.

Новый "майский указ" был подписан Путиным сразу после инаугурации 7 мая. Среди прочего, он предусматривает формирование 12-ти национальных проектов по разным направлениям социально-экономического развития.

Всего новый "майский указ" включает 150 целей, которых необходимо достичь до 2024 года. Это меньше, чем в предыдущих "майских указах" 2012 года.

Ранее сообщалось, что всего на исполнение нового "майского указа" властям нужно дополнительно найти 8 трлн рублей, весь объем средств оценивается в 25 трлн рублей.

Основные цели, предусмотренные "майским указом" Путина:

Вхождение России в пятерку стран мира по объемам ВВП

Повышение рождаемости

Рост продолжительности жизни

Снижение смертности от болезней

Увеличение несырьевого экспорта до 250 млрд долларов

Рост производительности труда

Снижение уровня бедности в два раза

Снижение ипотечной ставки ниже 8%

Ввод жилья на уровне 120 млн квадратных метров в в год

Рост популярности спорта и здорового образа жизни

Откуда взять деньги?

Для изыскания средств на исполнение указов власти рассматривают разные варианты. В частности, минфин рассчитывает, что повышение НДС с 18 до 20% обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, а за шесть лет эта мера может привлечь более 2 трлн рублей.

Кроме того, в структуре федерального бюджета создается Фонд развития в размере до 3,5 трлн рублей на следующие шесть лет, который будет финансироваться за счет дополнительных госзаимствований.

Еще один источник финансирования "майского указа" Путина - налоговый маневр в нефтяной отрасли - предусматривает равномерное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышение ставки НДПИ.