"Футбольное чудо": что мировая пресса пишет об игре сборной России на ЧМ

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "На секунду показалось, что время тоскливо замерло на этой огромной арене, где Россия играла с таким огоньком и смелостью", - пишет британская Guardian

Выступление сборной России на чемпионате мира по футболу привлекло внимание многих мировых СМИ. Обозреватели по-разному оценивают неожиданный успех команды и ее драматичный вылет с турнира после проигрыша в четвертьфинале сборной Хорватии.

Би-би-си ознакомилась с публикациями ведущих спортивных изданий разных стран, которые посвятили этой теме свои обзоры.

Британия

Все англоязычные издания так или иначе упоминают, что российская сборная играла неожиданно хорошо: от нее не ждали даже выхода из группы, не говоря уже о попадании в четвертьфинал.

"Шоу продолжится без хозяев, - пишет Guardian. - На трибунах полились слезы, когда Иван Ракитич нанес победный одиннадцатиметровый удар, точно так же, как он сделал и в схватке против Дании в прошлое воскресенье, протащив Хорватию вперед и закончив русскую сказку".

"На секунду показалось, что время тоскливо замерло на этой огромной арене, где Россия играла с таким огоньком и смелостью, чтобы довести Хорватию до предела", - пишет колумнист Стюарт Джеймс, восхищаясь поддержкой российских болельщиков и аплодисментами, которые продолжали звучать, даже когда стало ясно, что Россия вылетает с чемпионата.

Особенно он отмечает игру Артема Дзюбы, который "бился за мяч так, будто от этого зависела его жизнь".

В конце концов, российские игроки покидают чемпионат мира с высоко поднятыми головами и "звенящей в их головах похвалой президента", пишет издание.

Газета Telegraph пишет, что Россия показала себя вихрем энергии, и хотя выглядела уставшей после второго гола Хорватии, нашла в себе силы сравнять счет.

Сборная Англии может быть благодарна за то, что избежала встречи в полуфинале с Россией, пишет издание, ведь отношения между странами обострились со времени отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

С другой стороны, игра с Хорватии наверняка будет для Англии более тяжелой, отмечает Telegraph.

США

Газета Washington Post пишет, что Россия в матче с хорватами играла более амбициозно, нежели против технически ее превосходящей Испании, отказавшись от закрытой оборонительной тактики и перейдя в атаку.

New York Times в колонке замечает, что победа России выглядит подозрительно. Хотя чемпионаты мира часто преподносят сюрпризы и вперед вырываются команды, от которых мало чего ждали, успех на домашних стадионах может значить и другое - и эти подозрения небеспочвенны из-за недавнего скандала с допингом на зимних Олимпийских играх.

Именно на том стадионе, где это происходило, и играла российская сборная. Автор заметки отмечает, что на месте допинг-лаборатории, которая была в центре обвинений, теперь находится ресторан.

Хорватия

Большинство хорватских изданий не уделяют особого внимания игре сборной России. Восторженные отзывы по поводу выхода национальной сборной в полуфинал постепенно сменились обсуждением поступка футболиста Домагоя Виды, который после матча снялся в видеоролике, прокричав "Слава Украине!".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хорватские СМИ критически отнеслись к поступку Домагоя Виды

Например, местное издание Sportarena вышло с заголовком "Нам это не нужно": в статье поведение Виды называется неприемлемым. "Отношения между Россией и Украиной сегодня не самые лучшие, и это можно интерпретировать как прямую провокацию", - отмечает издание.

Другое хорватское издание - Dnevno - отмечает, что, совершив такой поступок в матче с Россией, Вида "прошел по краю".

Сам футболист - бывший игрок киевского "Динамо" - утверждает, что его высказывание было всего лишь шуткой.

Австрия

Левоцентристская газета Standard отмечает, что россияне покидают турнир с гордо поднятой головой. В колонке под заголовком "Грусть и гордость после вылета сборной" издание пишет, что после окончания матча в Москве начался такой ливень, будто небеса оплакивали сборную России вместе с болельщиками.

По мнению газеты, теперь интерес россиян к турниру остынет, но гордость за свою сборную у них останется. "Россия проявила себя не только как гостеприимный хозяин, но и как хорошая команда. В ней нет звезд, но она прошла дальше, чем Месси, Роналду, Иньеста и Кроос", - пишет газета.

Правоцентристская газета Presse концентрируется не столько на самой игре, сколько на том, как тепло приветствовали россияне свою сборную даже после поражения. Корреспондент издания отмечает, что после матча люди на улицах вели себя так, будто выиграли четвертьфинал, а не проиграли.

"Да, Sbornaja все же проиграла игру с Хорватией, но зато выиграла другую игру: она завоевала сердца россиян. И наконец-то у их страны действительно есть команда. Разговоры о том, можно ли считать Россию футбольной нацией, теперь в прошлом. Игроки сборной бились и отдали все силы на поле. Они герои этой ночи", - пишет газета.

Германия

Журнал Spiegel называет игроков сборной России чудо-бегунами, намекая на существенное превосходство над другими командами по дистанции, которую футболисты преодолевают за игру, а также отмечает, что этим летом обычно настороженные россияне необычно много улыбались.

Левая Tageszeitung считает, что из всех участниц четвертьфинала Россия проиграла красивее всех, совсем чуть-чуть не сумев дотянуть до полуфинала. Издание уверено, что россияне будут вспоминать это еще долгие годы.

Левоцентристская Sueddeutsche Zeitung отмечает, что хотя Россия и вылетела с чемпионата, она гордится своими игроками и собой, и вместо того, чтобы грустить из-за поражения, россияне празднуют исторический успех своей команды на чемпионате.

В то же время правоцентристская Frankfurter Allgemeine больше интересуется политическим аспектом и называет чемпионат попыткой российского президента Владимира Путина отвлечь внимание от скандалов в российском спорте - и констатирует, что ему это удалось.

Stuff (Новая Зеландия)

Издание считает, что у России большой потенциал в футболе, имеется сеть футбольных академий по всей стране и дорогостоящие клубы, спонсирующиеся государственными деньгами. "Но это редко выливается в успех на поле, и возможности упускаются", - оговаривается автор статьи.

Он отмечает, что в схватке с Хорватией это была игра 144-миллионной страны против четырехмиллионной. "Российскому футболу, возможно, необходима реформа", - пишет Stuff. Ее издание видит в том, чтобы, например, отписывать игроков в зарубежные клубы - как в случае Дениса Чернышева, - чтобы они делились опытом.

La Marca (Испания)

Испанское спортивное издание в статье "Футбол был справедливым, Россия - на улицу" пишет, что иного исхода у матча быть не могло, а российскую сборную называет "одной из сенсаций чемпионата с очень ограниченной моделью игры".

"В этом случае игра России не была такой вялой, как с Испанией, однако в игре с Хорватией они (российские футболисты) по-прежнему отказывались проводить атаки, думая, что у них еще появится возможность", - отмечает газета.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Капитан российской сборной Игорь Акинфеев дотянулся до мяча после удара капитана сборной Хорватии Луки Модрича, но отразить пенальти не сумел

Автор статьи также критикует судейство в матче, утверждая, что на этот раз арбитры были более мягкими, чем в игре с Испанией, и не давали желтые карточки за явные нарушения.

Le Monde (Франция)

Одна из крупнейших французских газет называет выступление России на чемпионате "футбольным чудом", но при этом напоминает, что россиянам не удалось повторить успех сборной Южной Кореи, которая в 2002 году сенсационно вышла в полуфинал на домашнем мундиале.

Выступление россиян превзошло все прогнозы экспертов и букмекеров, и в какой-то момент у болельщиков появилась реальная надежда, что команда выйдет в полуфинал, вновь спасенная вратарем Игорем Акинфеевым, которого издание называет "наследником легендарного Льва Яшина".

Однако повторить "испанский подвиг" Акинфееву не удалось. Как считает обозреватель Le Monde, капитан российской сборной после этого матча не войдет в историю и не будет увековечен в виде фресок в натуральную величину.

O Globo (Бразилия)

Обозревателя бразильской телерадиокомпании впечатлил не столько сам матч, сколько последовавшая за ним встреча футболистов с болельщиками в московской фан-зоне.

В статье, озаглавленной "Футбол - новейшая гордость российской нации", корреспондент Татьяна Фуртаду отмечает, что сам выход в 1/4 финала для России уже стал частью истории страны.

"В разных местах гордость россиян проявляется в разных формах. В завоевании космоса, в водке или в победе во Второй мировой войне. Сегодня в длинном списке народа, который ценит свои достижения, появился еще один элемент - футбол", - пишет Фуртаду.