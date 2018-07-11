Путина ждут в Большом театре на гала-концерте в честь ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации AFP/ALEXEI DRUZHININ Image caption Владимир Путин не жаловал своим вниманием игры мундиаля, зато побывал на открытии и собирается на торжественный концерт звезд мировой оперы в Большом

Пропустивший почти все матчи ЧМ-2018 Владимир Путин встретится со звездами футбола, политиками и спортивными функционерами накануне закрытия чемпионата. Как выяснила Русская служба Би-би-си, Путина ждут на гала-концерте звезд оперы в Большом театре 14 июля.

Чемпионат мира по футболу завершится меньше чем через неделю, 15 июля, финальной игрой на московском стадионе "Лужники". А накануне главного матча четырехлетия в Большом театре состоится гала-концерт звезд мировой оперы и торжественный прием в честь важных гостей мундиаля: политиков мировой величины, функционеров и спортсменов.

Ожидается, что в нем лично примет участие президент России Владимир Путин, рассказали Би-би-си три собеседника, имеющие отношение к чемпионату мира и федеральный чиновник. Все они попросили не называть их имена, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ.

На сайте Первого канала уже анонсирована трансляция гала-концерта, посвященного закрытию чемпионата мира. Она начнется 14 июля в 23:00 - после окончания матча за третье место.

"В Большом соберутся только VIP-гости: президент и люди, которые приедут в Москву на финал. Попасть туда просто так нельзя. Пригласительные распространяются через ФИФА и пресс-службу президента", - сказал Би-би-си человек, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

Для Путина и других гостей выступят хор и оркестр Большого театра, а также звезды мировой оперной сцены. Большую часть вечера они будут исполнять арии из классических произведений авторства композиторов разных стран - Франции, Италии, Германии. Кроме того, гостям представят несколько балетных номеров.

Собеседник Би-би-си, знакомый с ходом подготовки мероприятий, назвал его "светским нарядным концертом", где интересно будет "не только то, что будет происходить на сцене, но и то, что будет происходить в зале".

Собеседник Би-би-си в Большом театре, не уполномоченный давать официальные комментарии, сказал, что ожидается и активное участие гостей в вечере - танцы или даже бал.

Организацией мероприятия в Большом театре занимается администрация президента. Там создана отдельная рабочая группа по проведению чемпионата мира. Часть входящих в нее сотрудников курируют подготовку торжественного приема в Большом, знает еще один собеседник Би-би-си.

В оргкомитете чемпионата мира по футболу в России сообщили Би-би-си, что в программе мероприятий чемпионата торжественный прием в Большом не значится. При этом о готовящемся мероприятии там все же знают: "Организаторы - не ФИФА, и не оргкомитет. Оно проводится Кремлем".

Пресс-секретарь Большого театра Екатерина Новикова предложила Би-би-си по всем вопросам, связанным с этим мероприятием, обращаться в пресс-службу Кремля.

Кремль не является организатором этого мероприятия, заявил Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посещения Путиным этого концерта "нельзя исключать", добавил он.

Чемпионат без Путина

Российский президент был одним из инициаторов заявки на проведение чемпионата мира в России, а также гарантом того, что все необходимые требования ФИФА будут выполнены.

Однако за время всего чемпионата Путин посетил пока лишь одну игру - матч между Россией и Саудовской Аравией, которому предшествовала официальная церемония открытия мундиаля в Лужниках.

Путин поучаствовал в нескольких футбольных мероприятиях: принял у себя в Кремле звезд мирового футбола разных лет, а также вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино пришел на футбольное поле на Красной площади и забил мяч в ворота. Ожидается, что Путин приедет в Лужники на финальную игру чемпионата.

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На матчах российской сборной Путин так и не появился. В его отсутствие команда, которая попала в финальную стадию турнира без конкурса как страна-организатор чемпионата, показала лучший в своей истории результат, пробившись в четвертьфинал.

Букмекеры и эксперты скептически относились к перспективам россиян на турнире. Но уже в первой игре домашнего чемпионата сборная России разгромила соперников со счетом 5:0, что повысило шансы на выход из группы.

Правообладатель иллюстрации ALEKSEY DRUZHININ/TASS Image caption Путин встречался со звездами мирового футбола накануне Чемпионата мира-2018

Вторым соперником россиян стал Египет, и игра вновь завершилась в пользу команды хозяев и вновь с крупным счетом - 3:0. На этот матч, как и на последующие, Путин также не приехал.

Исторический для хозяев чемпионата матч с Испанией в качестве VIP-гостя посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он же был и на четвертьфинальной игре Россия-Хорватия в Сочи.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, неоднократно объяснял отсутствие Путина на играх сборной плотным рабочим графиком, добавляя, что президент изначально планировал быть лишь на матче открытия и на финальной игре. А телеканал "Дождь" называл другую возможную причину отсутствия Путина на играх сборной - со ссылкой на свои источники канал утверждал, что на время мундиаля у Путина мог быть заранее запланирован отпуск.

Однако уже 11 июля Путин посетил Валаам и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.