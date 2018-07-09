В Петербурге осудили военного, укравшего миномет и требовавшего выкуп

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Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии общего режима бывшего военнослужащего Александра Кушнарева, который украл в воинской части миномет, требуя выкуп за него, а у патриотического клуба похитил доспехи и кольчугу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в феврале 2017 года Кушнарев проник на войсковую часть, где при помощи заранее подготовленных болторезов перекусил дужку навесного замка двери хранилища и украл 82-миллиметровый миномет 2Б14-1 "Поднос" стоимостью 760 тысяч рублей.

Как пишет "Фонтанка", Кушнарев потребовал у командования Ржевского полигона 100 тысяч рублей за миномет. На место выкупа приехал спецназ ФСБ "Град", который Кушнарев забросал ручными газовыми гранатами "Черемуха".

Кроме того, в мае-июне 2017 года он проник в помещение Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации "Валькирия", откуда также украл имущество, сообщает пресс-служба.

В частности, он украл ящик ручной работы с надписью на крышке, три стойки кострового набора ручной работы для подвеса котла, кожаный колчан, стрелы, доспехи ручной работы стоимостью 70 тысяч рублей, кожаный тубус, мишень и кольчугу.

А 5 августа 2017 года Кушнарев на территории гаражного массива угрожал людям огнестрельным оружием и стрелял в воздух. Помимо этого, он изготовил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, которое до обнаружения полицией хранил в гараже.

Би-би-си не располагает комментарием стороны защиты.

Наряду с лишением свободы, Кушнарев оштрафован на 150 тысяч рублей. Он признан виновным по ряду статей о хищении оружия, краже, хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Подсудимый признал свою вину частично.

Как сообщает "Фонтанка", первые прения по этому делу были назначены на 22 июня этого года, но не состоялись, так как незадолго до этого Кушнарева направили в психиатрическую больницу.

"Адвокат Денисов объявил об этом судье Карловой, но у нее уже лежали рассекреченные материалы оперативно-разыскных мероприятий ФСБ. Из них следовало, что Кушнарев по совету защитника сымитировал припадок, чтобы не доводить дело до прений", - пишет издание.

Подсудимого заочно арестовали и объявили в розыск. В тот же день, 22 июня, его задержали в больнице и переправили в "Кресты".

Кушнарев в звании капитан-лейтенанта ранее служил на авианосце "Адмирал Кузнецов", откуда был уволен за нарушение правил хранения гостайны, пишет "Фонтанка".