Дома в Англии будут оснащать зарядными устройствами для электромобилей

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Новые жилые дома, строящиеся в английских пригородах, должны будут оснащаться устройствами для подзарядки электромобилей. С таким предложением выступило британское правительство в рамках программы мер по сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.

Власти также планируют оснащать такими же устройствами опоры уличного освещения в тех местах, где разрешена парковка.

Правительство предполагает ввести полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году.

Активисты зеленых движений добиваются от правительства более решительных мер в борьбе с климатическими изменениями, угрожая подать в суд за чрезмерную, по их мнению, медлительность в этом вопросе.

Предложения, объявленные в парламенте министром транспорта Крисом Грейлингом, включены в правительственную стратегию по сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.

В центре этих предложений находится идея максимально облегчить потребителям процесс зарядки аккумуляторов электромобилей и сделать его более доступным, чем заправку горючим на автозаправочных станциях.

Как заявил министр, предлагаемые меры означают, что к средине столетия Британия обретет одну из самых масштабных в мире сетей заправки автомобилей с нулевыми выбросами парниковых газов.

Правообладатель иллюстрации AFP/ Getty Images Image caption Американские электромобили Tesla компании Илона Маска пока не слишком популярны в Британии

Споры об эмиссии

Обозреватель Би-би-си по вопросам экологии Роджер Харрабин

Правительственная стратегия "Дорога к нулю" несколько раз откладывалась из-за споров с промышленниками по поводу того, какие именно типы автомобилей будут разрешены к продаже после 2040 года.

Советники правительства по экологическим проблемам утверждают, что выбросы парниковых газов в автомобильном транспорте должны быть сведены к нулю, если Британия намерена осуществить долгосрочные планы по предотвращению глобального потепления.

А это подразумевает, что все новые автомобили, которые будут продаваться в стране, должны будет иметь электротягу от аккумуляторных батарей или топливных элементов на основе водорода.

Однако автопроизводители, которые уже сейчас выпускают гибридные модели автомобилей, например, корпорация Toyota, доказывают, что в современных условиях средняя продолжительность автомобильной поездки недостаточно велика для того, чтобы оправдать создание автомобильной батареи с емкостью, достаточной для пробега 350-400 км.

Видимо, индустрии удалось убедить правительство в том, что гибридные модели автомобилей, в которых двигатель внутреннего сгорания будет использоваться для подзарядки батарей, следует разрешить к продаже и после 2040 года. Этим крайне недовольны энтузиасты из различных организаций по защите окружающей среды, которые утверждают, что программа по сокращению выбросов парниковых газов в отрасли осуществляется слишком медленно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие европейские компании, например, германская RWE, готовы к созданию общенациональных сетей пунктов для зарядки батарей электромобилей

Активисты из организации "Кампания за лучший транспорт" приветствовали планы властей по расширению сети заправочных пунктов для электромобилей, однако отметили, что в целом правительственная стратегия не отражает угрожающей ситуации.

В своем заявлении организация предлагает запретить продажу всех автомашин с бензиновыми и дизельными двигателями уже к 2030 году, на 10 лет раньше срока, предлагаемого правительством. Она также критикует неразбериху, которая, по ее мнению, существует в вопросе о будущем гибридных автомобилей.

Ранее правительство подтвердило свое согласие с тем, что в новой редакции стратегии гибридным автомобилям будет отведена заметная роль.

За первое полугодие этого года продажи электромобилей на британском рынке новых автомобилей составили всего 5,5%. За тот же период прошлого года они составляли 4,3%.

Различные британские отраслевые институты приходят к выводу, что рост продаж электромобилей тормозится неразвитостью сети надежных и простых в использовании зарядных пунктов.

По этим данным, 8 из 10 британских автовладельцев считают дефицит зарядных пунктов основным фактором, мешающим им принять решение о приобретении электромобиля.