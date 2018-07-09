Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Мона эль-Мазбух приговорена к восьми года лишения свободы за оскорбление египетского народа

Суд в Египте приговорил ливанскую туристку к восьми годам заключения с каторжными работами и крупному штрафу за оскорбление египетского народа.

Клевета и оскорбления в адрес египетского народа считаются уголовным преступлением в этой стране.

Египетский новостной сайт "Ахрам" сообщает, что изначально туристка из Ливана Мона аль-Мазбух была приговорена к 11 годам лишения свободы, но этот срок был снижен до восьми лет.

Мазбух была арестована в начале июня в аэропорту Каира по дороге домой.

В мае она разместила в "Фейсбуке" видеозапись, в которой назвала Египет "сучьей страной", назвала египтян попрошайками, обвинила египетских мужчин в том, что те постоянно к ней приставали, и даже назвала египетских женщин проститутками.

Туристка также жаловалась в весьма сочных выражениях на местных таксистов и на сервис в каирских ресторанах.

Кроме того, она назвала президента Египта Абдель Фаттаха Сиси несправедливым правителем, добавив, что египтяне заслуживают то, что он с ними делает, и что она надеется, что Бог пошлет им кого-то еще более деспотического.

Психологические проблемы

Адвокат Моны аль-Мазбух заявил в суде, что его клиентка страдает от ряда неврологических и психологических проблем, так как в 2006 из ее мозга был удален тромб, после чего она оказалась не в состоянии контролировать свои эмоции.

Он продемонстрировал суду объявление в ливанской газете, в котором Мазбух пыталась собрать достаточно пожертвований для новой операции на мозг.

Обвинение заявило, что Мона аль-Мазбух распространяла ложные слухи с целью нанести ущерб обществу и оскорбить религию, а также создала неподобающий контент на своей странице в "Фейсбуке".

Адвокат ливанской туристки сказал, что апелляционный суд рассмотрит это дело к концу июля.

"Конечно, если того захочет Господь, приговор будет изменен, - сказал он, - При всем уважении к суду, это был жесткий приговор. Да, он отвечает закону, но суд применил максимальную меру наказания".

Видеозапись Мазбух вызвала бурю протестов в египетских соцсетях. Женщины Египта стали размещать свои собственные видеозаписи с нападками как на Мону аль-Мазбух, так и на Ливан, и призывали к ее аресту.

Изначальное видео Мазбух было удалено с ее страницы в "Фейсбуке", а за день до ареста она разместила новую запись, в которой принесла свои извинения и настаивала, что любит Египет и египтян.

Прокурор Амр Абдель Салам повторяет, что слова Мазбух оскорбили весь народ Египта и ее извинений недостаточно.

Тюрьма за критику

Это не первый подобный случай в Египте.

В мае в Каире была арестована активистка египетской оппозиции Амаль Фатхи, разместившая в "Фейсбуке" видеозапись, в которой она в крепких выражениях протестует против постоянных сексуальных домогательств в частности и положения в стране в целом.

Амаль Фатхи также заявила, что намерена уехать из страны вместе с сыном, после чего их обоих арестовали.

Амаль Фатхи все еще находится в предварительном заключении, ожидая суда по обвинению в подстрекательстве в интернете к терроризму и в распространении заведомо ложных слухов.