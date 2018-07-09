СМИ сообщили о разработке в России самолета -"убийцы спутников". Так ли это?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Технология постановщика помех делает невозможным применение систем вооружений, которые зависят в своей работе от сигнала GPS

В ряде российских СМИ появились сообщения о разработке нового российского самолета-постановщика помех "Порубщик-2", который способен глушить сигнал военных спутников противника. Как ожидается, это будет усовершенствованная версия самолетов "Порубщик-1", которые сейчас находятся на вооружении ВКС России.

Как утверждает источник РИА Новости в российском оборонно-промышленном комплексе, новый самолет сможет выводить из строя военные спутники противника.

"Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому она сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в ВКС "Порубщик-2" будет поступать уже под другим названием. "Однозначно будет новый планер — прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", - добавил он.

На данный момент на вооружении ВКС имеется три самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик" - они созданы на базе пассажирского Ил-18, разработанного ещё в 1950-е годы.

"Проблема первого "Порубщика" - в самолете-носителе. У нас осталось порядка 10 Ил-22, и сегодня эта машина невоспроизводима. Да, оставшиеся семь планеров получат новое оборудование, но такое количество самолетов не сможет обеспечить потребности нашей армии", - рассказал источник агентства.

Русская служба Би-би-си узнала у экспертов, что будет представлять себой новый самолет-постановщик помех и какие функции он сможет выполнять.

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

"Порубщик-2" - это следующее поколение мощных самолетов радиоэлектронной борьбы, которые могут ставить помехи в том числе и космическим аппаратам, делая их неэффективными. Это не значит, что он уничтожит спутник или как-то повредит его. Выводить из строя и прочее - это журналистское преувеличение. Самолет нарушит работу спутника на время, пока будет функционировать.

При этом Россия даже по оценкам западных авторитетных публикаций, по оценкам американских экспертов, действительно занимает передовые позиции в мире в области средств радиоэлектронной борьбы и имеет в этой сфере преимущества не только перед китайцами, но и перед странами Запада, в частности, США. То есть, по сути, является лидером в этой сфере.

Главная цель такого самолета состоит в том, что ему необходимо над значительной территорией подавлять сигнал космических систем позиционирования, таких как американская GPS. Поскольку сейчас существует целый спектр систем вооружений, которые полностью зависят в своей работе от сигнала GPS, это сразу будет давать России очень большое преимущество. Поэтому Россия и инвестировала всегда значительные ресурсы в этом направлении.

Эта технология не повреждает спутники механически, она просто делает их работу бессмысленной. То есть она блокирует, забивает помехами сигнал от спутников. Это могут быть спутники глобальных систем позиционирования, от которых зависит очень много видов управляемого оружия, это могут быть спутники связи, которые также важны, потому что через них, в частности, осуществляется управление некоторыми типами беспилотных летательных аппаратов. То есть таким образом вы нейтрализуете несколько классов оружия противника.

Пока самолет работает, пока у него оборудование включено, он будет забивать этот сигнал. Есть, разумеется, и наземная подобная система, но самолет просто способен поставить помехи на более обширной территории. Время, которое это мог делать "Порубщик-1", - это продолжительность полета Ил-22.

У "Порубщика-2" платформой будет перспективный самолет Ил-276. Но самолета Ил-276 пока нет, есть только какие-то его оценочные характеристики. Я думаю, в пределах 10 часов самолет будет висеть в воздухе и забивать сигнал. Потом можно его посадить и поднять следующий ему на смену. То есть они могут таким образом болтаться часами над каким-то районом и делать в этом районе невозможным применение тех систем вооружений, которые зависят в своей работе от сигнала GPS или от стабильной работы спутниковых линий связи, от которых зависят в первую очередь крупные беспилотники.

Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ)

Это довольно старая тема. Сейчас речь идет о "Порубщике-2", до этого был "Порубщик-1". Это был проект создания самолета-постановщика помех Ил-22ПП. Его основной функционал - это, собственно, подавление различных систем связи, как наземных, так и спутниковых.

"Порубщик-2" не будет ни уничтожать спутники, ни выводить их из строя. "Выводить из строя" еще можно сказать, но нужно понимать, о чем идет речь. Есть спутники связи, они излучают сигнал. С помощью радиопомех, которые излучает оборудование на этом "Порубщике", можно забивать этот канал связи и таким образом опосредованно выводить спутник из строя. Но о том, что он [самолет] будет уничтожать спутники, речи не идет, он будет забивать канал связи.

Системы постановщика помех в том или ином виде имеют все ведущие военные державы. В первую очередь речь идет о США, которые имеют самый большой опыт в применении систем радиоэлектронной борьбы.

Проблема в сравнении с американскими аналогами в том, что на техническом уровне мы где-то и сопоставимы, но у американцев гораздо большее количество развернутых единиц и гораздо больше опыт их применения. Практически любая американская воздушная кампания была связана с массированным применением систем радиоэлектронной борьбы.

О создании новой технологии сейчас речи не идет, речь идет об усовершенствовании старой: о более совершенном оборудовании, более быстродействующей электронике, большей мощности сигнала, меньшем электропотреблении, более высокой скорости перестройки рабочих частот.