Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ после ролика "Слава Украине"

Правообладатель иллюстрации PA Images/TASS Image caption Огнен Вукоевич (справа) во время тренировки сборной Хорватии в Нижнем Новгороде

Хорватский футбольный союз отстранил от работы на ЧМ-2018 члена тренерского штаба национальной сборной Огнена Вукоевича. После победы над командой России Вукоевич вместе с защитником хорватской сборной Домагоем Видой записали видео со словами "Слава Украине".

Вукоевич лишен аккредитации на турнир и больше не входит в состав хорватской делегации, сообщается на официальном сайте футбольного союза Хорватии.

Организация также опубликовала заявление самого Вукоевича. В нем говорится, что он "не хотел бы становиться бременем для сборной, особенно перед матчем полуфинала, когда команда нуждается в мирной атмосфере".

"В моих словах не было никакой политической подоплеки, - приводит слова Вукоевича Хорватский футбольный союз. - Однако я понимаю, что мое заявление, к сожалению, можно было интерпретировать по-другому. Я сожалею об этом и приношу извинения российским болельщикам".

В субботу, 7 июля, сборная Хорватия выиграла у России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Позднее в интернете появилось видео, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине!", а Вукоевич говорит: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Оба участника видео - бывшие игроки киевского "Динамо". Вида выступал за клуб с 2013-го по 2018 год, а Вукоевич - с 2008-го по 2015-й. Вукоевич ранее играл и за сборную Хорватии, а в этот раз стал членом тренерского штаба.

В воскресенье стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес Домагою Виде предупреждение.

Хорватский защитник извинился и заявил, что расстроен тем, как интерпретировали его слова. "Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет", - сказал футболист.

11 июля хорватские футболисты встретятся с англичанами в полуфинале чемпионата мира.