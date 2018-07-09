Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Британии

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Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел Великобритании на фоне усиливающегося политического кризиса, связанного с выходом королевства из Евросоюза.

Это вторая за день отставка в кабинете министров. Утром 9 июля о своем уходе заявил министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис.

Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.

В заявлении Даунинг-стрит говорится: "Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Официально о преемнике будет объявлено позднее. Премьер-министр благодарит Бориса за проделанную работу".

По словам политического корреспондента Би-би-си Лоры Кюнсберг, уход Джонсона превратил неловкую и сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис.

Кунссберг отмечает, что Джонсон был не просто одним из членов кабинета министров, а "лицом" кампании по выходу Британии из ЕС перед референдумом 2016 года, и его уход может послужить дополнительным поводом для слухов о возможной смене лидера партии консеваторов.

Лейбористы заявили, что уход Джонсона вкупе с отставкой Дэвиса свидетельствуют о том, что у Терезы Мэй не осталось никакого авторитета.

Джонсон занимал свою должность с июня 2016 года. Сегодня его ожидали на лондонском саммите, посвященном судьбе стран в западной части Балканского полуострова, но на мероприятие он не приехал. Тогда появились предположения предположения, что Джонсон уходит.

"Полный крах"

Заместитель лидера лейбористов Том Уотсон заявил, что правительство потерпело полный крах.

"Это полный и абсолютный хаос. Страна топчется на месте, а во главе ее стоит расколотое сумбурное правительство. Премьер-министр не в состоянии выполнить "брексит", она потеряла всякий авторитет", - сказал он.

Ранее также стало известно об отставке британского министра по вопросам выхода из Европейского союза Дэвида Дэвиса. Таким образом он выразил несогласие со стратегией "мягкого брексита", избранной премьером Терезой Мэй.

В заявлении об уходе Дэвис написал, что "нынешняя тенденция в политике и тактике" делает "все менее и менее вероятным" выход Британии из таможенного союза и общего рынка.

Также он отметил, что "не убежден", что тактика переговоров правительства "не приведет лишь к новым требованиям уступок" со стороны Брюсселя.

Пятничная встреча

В пятницу, 6 июля, Мэй собрала правительство в полном составе в своей загородной резиденции Чекерс, чтобы добиться от министров поддержки своего курса на сохранение значительного уровня интеграции страны с Евросоюзом, включая новый режим двусторонней торговли, мало отличающийся от таможенного союза.

В окружении Мэй были готовы к тому, что некоторые министры в этот момент подадут в отставку, например глава МИД Борис Джонсон, который публично критиковал линию Мэй. Однако в итоге все члены кабинета тогда предпочли остаться на своих постах.

После встречи в Чекерсе Мэй заявила, что на этапе подготовки стратегии по "брекситу" она позволяла членам кабинета свободно высказывать свое мнение публично, однако теперь это положение изменилось и министры должны нести коллективную ответственность за политику правительства.