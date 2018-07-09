Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Nissan обещает, что подобных инцидентов больше не повторится

Компания Nissan признала, что обнаружила на большинстве своих заводов в Японии сфальсифицированные данные о выбросах вредоносных газов своих автомобилей.

Nissan не сообщает о каком числе автомобилей идет речь, но заявляет, что тесты на содержание вредоносных газов в выхлопах и на экономию потребления горючего осуществлялись с отклонениями от установленных процедур.

В заявлении компании говорится, что выводы инспекторов основывались на искаженных результатах тестов. Компания пообещала провести всестороннее расследование обнаруженных фактов.

Кроме того Nissan обещает предпринять все необходимые меры для того, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Nissan не сообщает, касается ли это лишь заводов в Японии, или же подобная практика была обнаружена и на ее предприятиях в других странах.

Компания заявляет, что проверила повторную проверку выхлопов, основываясь на надежных данных, и пришла к выводу, что все ее автомобили, кроме спортивного GT-R, в полной мере соответствуют японским стандартам. Чем в данном случае GT-R отличается от других автомобилей, объяснено не было.

Анализ

Джонти Блум, корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тесты выхлопных газов проводили сотрудники, не обладавшие должной квалификацией

Это довольно неловкий момент для Nissan, подрывающий ее репутацию, но, насколько можно заключить, решение фальсифицировать тесты принималось не на уровне руководства компании.

В случае с компанией Volkswagen бортовой компьютер автомобилей был запрограммирован таким образом, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более "чистый" режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

Nissan, с другой стороны, видимо просто из рук вон плохо проводила подобные тесты - процедуры не соответствовали регламенту, и в результате данные приходилось подгонять под нужные параметры.

Это не столь плохо, как в случае с Volkswagen, однако же не может не вызывать изумления. Нарушения при тестировании имели место на всех заводах компании в Японии, кроме одного, так что речь не может идти о каких-то проделках отдельной группы недобросовестных работников.

Nissan все еще расследует обстоятельства этого дела, и, вероятно, вскоре могут появиться какие-то новые подробности. Странно при этом, что компания утверждает, будто почти все ее автомобили соответствуют требованиям по чистоте выбросов.

Если скандал на этом и закончится, то Nissan сможет утверждать, что совершила оплошность по недосмотру, в отличие Volkswagen, которая осознанно пошла на подлог.

Проверка безопасности

В понедельник котировки Nissan упали более чем на 4,5% после того, как компания предупредила инвесторов о планах обнародовать заявление о проблемах с тестированием выхлопных газов.

В 2017 году Nissan отозвала 1,2 млн автомобилей в Японии после того, как регуляторы заявили, что результаты проверки безопасности автомобилей этого типа не соответствовали нормам.

Последующее затем расследование причин несоответствия государственным стандартам обнаружило проблемы с тестированием выхлопных газов.

Признанию Nissan предшествовал грандиозный скандал с подделкой данных тестирования выхлопов дизельных автомобилей компании Volkswagen.

В июне VW была оштрафована в Германии на 1 млрд евро за продажу в период между 2007 и 2015 годами более 10 млн автомобилей, на которых было установлено программное оборудование, обманывавшее тесты.