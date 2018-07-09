В США годовалый ребенок предстал в суде без родителей

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Политика задержания семей на американской границе и отделения родителей от детей действует с начала мая

В США годовалый ребенок предстал в суде по миграционным делам без присутствия родителей. Он пил молоко из бутылки, играл с маленьким мячом, а под конец слушаний громко расплакался.

Суд рассматривал право ребенка находиться на территории США. В итоге было принято решение о его добровольном отъезде из страны, которое дает властям возможность отправить его в Гондурас, куда уже был депортирован отец ребенка.

Рассматривавший дело судья сказал, что ему невероятно тяжело бывает скрыть свое смущение, когда ему приходится спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

"Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если не предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции", - сказал судья Джон Ричардсон адвокатам.

Помимо мальчика в тот день в суде штата Аризона без родителей предстали еще несколько детей. Один из них в ответ на вопрос о возрасте показал пять пальцев.

В США с мая продолжается скандал в связи с разлучением семей, задержанных при нелегальном пересечении границы. По новым правилам, введенным администрацией Дональда Трампа, детям из мигрантских семей, разлученным с родителями при попытке попасть в США, не назначают адвокатов. Они вынуждены сами представлять себя в суде, зачастую не зная английского языка, заявили правозащитники из техасской НКО Texas Civil Rights Project.

Как рассказал представитель НКО Карлос Гарсия, юридические процессы по делам мигрантов могут длиться несколько месяцев - после суда по уголовному делу по статье о незаконном проникновении в страну многие мигранты подают заявку на убежище, решение по которым принимается еще два-три месяца.

В течение этого времени взрослые и дети содержатся в разных миграционных центрах.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В отношении детей, незаконно переходящих границу США, не возбуждается уголовных дел, но может быть открыто дело по миграционной статье

В отношении детей, незаконно переходящих границу США, не возбуждается уголовных дел, но может быть открыто дело по миграционной статье. В этом случае дети вынуждены сами представлять себя в суде.

Политика задержания семей на американской границе и отделения родителей от детей действует с начала мая, за это время в миграционных центрах для "лиц нежного возраста" - так их называют в США - оказалось около двух тысяч детей.

Изоляционные центры представляют собой переоборудованные склады или супермаркеты. На одной из фотографий, распространенных Таможенно-пограничной службой США, видно, что взрослые мигранты сидят на лавочках в пространстве, огороженном металлической сеткой. Журналисты говорят, что дети содержатся в похожих условиях.

Политику разъединения детей на границе продолжают критиковать во всем мире. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал Би-би-си, что политика "нулевой терпимости" к мигрантам неприемлема, прекратить ее призвал комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Папа римский Франциск назвал разделение семей "противоречащим католическим ценностям" и "аморальным". "Популизм - это не решение", - сказал глава католической церкви.

Дональд Трамп в ответ на критику написал 18 июня, что США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев".