Трамп предложил назначить в Верховный суд Бретта Кавано. Он выступал за иммунитет президента

Правообладатель иллюстрации Reuters/Getty Images Image caption Дональд Трамп назвал Бретта Кавано безупречным правоведом

Президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует на освободившуюся должность судьи Верховного суда консервативного судью Бретта Кавано.

Должность одного из девяти судей стала вакантной после того, как 81-летний судья Энтони Кеннеди объявил о желании завершить свою карьеру.

53-летний Бретт Кавано в настоящее время занимает должность судьи в федеральном апелляционном суде округа Колумбия (то есть столицы страны - Вашингтона).

Судью должен утвердить в должности сенат. Лидеры республиканского большинства в сенате обещали утвердить его в течение нынешней сессии до возможного перехода контроля над палатой к демократам после ноябрьских выборов.

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Демократы обещали голосовать против любого кандидата, предложенного Трампом, хотя нескольким сенаторам от Демократической партии из штатов, в которых президент популярен, в этом году предстоит переизбрание и им непросто будет решиться проголосовать против Кавано.

Консервативный крен

В прошлом году Трамп назначил в Верховный суд судью Нила Горсача на место, пустовавшее со времени кончины в начале 2016 года консервативного судьи Антонина Скалиа. В том году республиканцы в сенате отказались рассматривать до выборов кандидатуру, предложенную президентом Бараком Обамой.

В течение нескольких дней, предшествовавших объявлению об уходе на покой судьи Кеннеди, Верховный суд огласил серию решений, принятых большинством в пять голосов против четырех (включая Кеннеди), в частности о законности решения Трампа о запрете на въезд в США для граждан ряда преимущественно мусульманских стран.

Либеральная общественность США беспокоится, что новый молодой судья зацементирует консервативное большинство в Верховном суде на долгие годы, открывая путь к пересмотру или размыванию ряда прецедентов, в частности дела "Роу против Уэйда" 1973 года, установившего право на аборт во всей стране, и "Обергефелл против Ходжеса" 1915 года, уставившего законность однополых браков. Судья Кеннеди был склонен колебаться в своих взглядах, благодаря чему, в частности, однополые браки были признаны на федеральном уровне.

Бретт Кавано в кратком выступлении в Белом доме упомянул о своей католической вере, а также о том, что видит задачу судьи в том, чтобы толковать законы и конституцию "как они написаны, а не писать их".

В прошлом Кавано работал на независимого прокурора Кеннета Старра, расследовавшего деятельность президента Билла Клинтона.

Позже он был помощником президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, а также был клерком при судье Кеннеди, чье место у него есть все шансы занять.

В 2009 году Кавано опубликовал в юридическом журнале в Миннесоте статью, в которой доказывал необходимость иммунитета президента от уголовного преследования и гражданских исков в период пребывания в должности.

Многие комментаторы сочли, что эта позиция могла расположить к нему Трампа, учитывая, что Верховному суду, возможно, придется рассматривать вопросы, связанные с процессуальными шагами спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в выборы 2016 года и подозрения в сговоре окружения Трампа с Россией.