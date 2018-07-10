Обвиняемые в избиении Олега Кашина получили сроки. Но по другому делу

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Суд в Петербурге вынес приговор по делу о похищении директора оборонного предприятия "Заслон" Александра Горбунова. По шесть лет строгого режима получили, в частности, двое бывших охранников "Механического завода" (входит в АО "Заслон") Михаил Кавтаскин и Данила Веселов, которые проходят обвиняемыми по делу об избиении журналиста Олега Кашина. Как связаны эти дела?

Во время следствия Веселов называл организатором нападения на Кашина именно Горбунова, а заказчиком преступления - бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Горбунов в деле Кашина фигурирует в статусе свидетеля, он утверждает, что похитители его оговорили. Турчак, который в конце 2017 года стал секретарем генсовета "Единой России", также категорически отрицает свою причастность к нападению на журналиста.

"Это похищение, которое могло бы стать источником обвинений по делу о покушении, превратилось просто в похищение, которое непонятно зачем и почему случилось. Я себя, конечно, чувствую проигравшим и, видимо, поэтому слежу за этим судом как за событием, не имеющим прямого отношения ко мне", - прокомментировал решение суда сам Кашин.

Как сообщил "Медиазоне" адвокат журналиста Рамиль Ахметгалиев, с осени 2015 года новостей по делу о покушении практически нет, и неясно, когда оно может быть передано в суд.

Дело о покушении

Нападение на Кашина было совершено в ночь на 6 ноября 2010 года. Когда журналист подходил к своему дому в центре Москвы, его догнал человек с букетом цветов, в котором была спрятана арматура. Неизвестный стал избивать Кашина, к нему тут же присоединился второй.

Журналист получил многочисленные переломы, потерял фалангу пальца и несколько дней провел в коме. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, поручил Генпрокуратуре и МВД взять расследование преступления под особый контроль.

В 2015 году Кашин сообщил, что считает дело о нападении на него раскрытым и назвал имена исполнителей: трех сотрудников службы охраны "Механического завода", входящего в холдинг, принадлежащий родственникам Андрея Турчака.

Журналист сообщил, что следователи считают участниками нападения на него Данилу Веселова, Михаила Кавтаскина и Вячеслава Борисова.

Media playback is unsupported on your device Турчак о нападении на Кашина: "Олега использовали втемную"

Дело о похищении

В апреле 2014 года люди в масках заблокировали машину директора оборонного предприятия "Заслон" Александра Горбунова и вывезли его в неизвестное помещение.

По версии следствия, они требовали, чтобы он на камеру признался в причастности к избиению Кашина в 2010 году. Запись, как полагает следствие, они планировали использовать для шантажа потерпевшего.

Как писала "Фонтанка", похитители вкололи Горбунову неизвестное вещество, под действием которого он на камеру назвал заказчиком нападения на журналиста губернатора Турчака, а себя - организатором преступления. Спустя двое суток похитители отпустили Горбунова, и он обратился в Следственный комитет России.

В мае 2015 года по делу о похищении экс-директора "Заслона" были задержаны его бывшие подчиненные - Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Андрей Земцов. Задержанные дали признательные показания и рассказали не только о похищении, но и о нападении на Кашина.

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption Веселов утверждал, что встречался в Москве с Турчаком

Веселов в рамках очной ставки сообщил, что Горбунов дал ему поручение избить Кашина из-за оскорбления Турчака. Кроме того, Веселов заявил, что встречался с Турчаком в московском кафе. Горбунов на той же очной ставке заявил, что Веселов его оговаривает.

По версии следствия, охранники похитили своего начальника по просьбе его заместителя Александра Мешкова, уехавшего из России. В интервью "Коммерсанту" тот рассказывал, что решился участвовать в организации похищения, чтобы на него "не свалили" дело о покушении на Кашина. Он утверждал, что по просьбе Горбунова "пробивал" журналиста и опасался, что начальник решит его устранить.

Жена Веселова в интервью "Коммерсанту" также объяснила похищение конфликтом Горбунова с Мешковым и опасениями исполнителей покушения на Кашина за свою безопасность.

Горбунов в интервью РБК связывал похищение с происками конкурентов. Он утверждал, что похитители расспрашивали его не только о покушении на журналиста, но и о бизнесе.

Что произошло между Кашиным и Турчаком

В августе 2010 года Олег Кашин в одном из комментариев в своем блоге упомянул Турчака, использовав при этом оскорбительный эпитет.

Через несколько часов на этот комментарий ответил сам Турчак.

"Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Вы можете сделать это здесь в ветке или отдельным постом. Время пошло", - написал губернатор.

Кашин извиняться не стал, но уточнил, являются ли слова Турчака угрозой. Губернатор свои комментарии впоследствии удалил.