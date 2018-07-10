Криштиану Роналду переходит в "Ювентус"

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Португальский футболист Криштиану Роналду в новом сезоне будет играть за итальянский клуб "Ювентус". Соглашение о переходе было подписано с его нынешним клубом "Реал Мадрид".

Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.

В составе "Реала" Роналду четыре раза завоевывал самый престижный клубный кубок Европы - Лигу чемпионов, однако, как сообщается, его отношения с президентом клуба Флорентином Пересом были натянутыми.

В конце 2017 года Роналду в пятый раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч". По числу этих наград футболист сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси.

Роналду выигрывал "Золотой мяч" в 2008 году (тогда он играл за "Манчестер Юнайтед"), в 2013-м, в 2014-м и 2016 годах, а также неоднократно номинировался на эту премию.

Накануне чемпионата мира в России, на котором футболист выступал за сборную своей страны, Роналду заключил сделку с испанским следствием по делу о неуплате налогов. Он согласился на два года условного заключения и штраф в 18,8 млн евро, сообщила газета El Mundo.

Летом 2017 года прокуратура Испании обвинила его в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Речь шла о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро (16,4 млн долларов) за период с 2011 по 2014 годы. В заявлении прокуратуры говорилось, что футболист использовал некую "бизнес-структуру", созданную в 2010 году, чтобы скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе.

Выступление Роналду на ЧМ-2018 года многие назвали неудачным. Сборная Португалии в 1/8 финала не смогла обыграть сборную Уругвая и отправилась домой.