Марию Алехину оштрафовали на 400 тысяч рублей за уклонение от наказания
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина была оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, сообщил РИА Новости ее адвокат.
"Судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП (уклонение от обязательных работ)", — сообщила Светлана Сидоркина, адвокат Алехиной.
Днем 10 июля Алехина была задержана в Москве после заседания в Измайловском районном суде по иску нижегородской ИК-2. Поводом послужило неисполнение судебного решения об обязательных работах.
Алехина и активист Дмитрий Энтео, известный в прошлом по радикальным акциям в защиту православия, получили по 100 часов обязательных работ за участие в акции против блокировки мессенджера Telegram в России, проводившейся 16 апреля.
Участники акции запускали бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке. Именно бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram. Активистов задержали и доставили в ОВД Мещанский.
Судья Мещанского районного суда Юлия Мордвина решила, что запуск самолетиков "мешал порядку и создал помехи для пешеходов и передвижения транспорта", пишет издание "Медиазона" с заседания в суде.
Алехина и Энтео были признаны виновными в организации массового сбора граждан в общественном месте, вылившегося в нарушение порядка. За это закон позволяет назначить до 15 суток ареста и до 100 часов обязательных работ.
В декабре прошлого года за другую акцию у здания ФСБ Мещанский суд назначил Алехиной 40 часов общественных работ.
Мария Алехина известна как участница феминистской панк-группы Pussy Riot и бывшая участница арт-группы "Война". В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года активистка вышла на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.