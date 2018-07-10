Гигантские динозавры жили на Земле гораздо раньше, чем мы думали

Правообладатель иллюстрации Cecilia Apaldetti Image caption Место раскопок находится примерно в 1100 км к западу от Буэнос-Айреса

Находка аргентинских археологов заставляет ученых пересмотреть устоявшиеся представления об истории динозавров. Похоже, что гигантские ящеры бродили по земле задолго до Юрского периода.

В провинции Сан-Хуан были обнаружены останки ранее неизвестного вида динозавров, получившего название Ingenia prima ("первый гигант"), возраст которых превышает 200 млн лет.

Это означает, что ящер жил в Триасовом периоде, который предшествовал Юрскому.

То, что динозавры жили на Земле и раньше, не новость. Находка интересна именно тем, что по размеру обнаруженный вид примерно втрое больше своих самых крупных известных науке современников. Известные нам гигантские диплодоки и брахиозавры появились лишь спустя примерно 47 млн лет.

Правообладатель иллюстрации Cecilia Apaldetti Image caption Когда этот ящер бродил по земле, континенты ещё не успели разделиться и составляли один огромный массив суши

"Как только мы его обнаружили, мы поняли, что нашли нечто необычное. Судя по формам, это первый динозавр-гигант", - говорит палеонтолог аргентинского Университета города Сан-Хуан Сесилия Апальдетти.

Археологи обнаружили довольно много фрагментов скелета - шейные и хвостовые позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей - и пришли к выводу, что "тенденция к гигантизму у ящеров проявилась гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор" - около 250 млн лет назад.

До настоящего момента было принято считать, что гигантские динозавры появились уже в Юрском периоде, около 180 млн лет назад. Тенденция к росту закрепилась в результате эволюции как один из способов защиты от хищников.

Правообладатель иллюстрации Cecilia Apaldetti Image caption В общей сложности ученые обнаружили четыре скелета

По словам Сесилии Апальдетти, найденный в Аргентине ящер был травоядным и относится к группе зауроподов, которые передвигались на четырёх конечностях и отличались длинной шеей и хвостом.

Судя по останкам, размер этого конкретного животного составлял от шести до семи метров, но он ещё продолжал расти - а взрослые особи этого вида могли достигать от восьми до десяти метров в длину и весить порядка 10 тонн - то есть как три африканских слона.

В общей сложности ученые обнаружили остатки четырёх динозавров, но три скелета принадлежат уже известным родственным видам.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Брахиозавры появились значительно позже - впрочем, и выросли ещё больше

Подробности находки описаны в журнале Nature Ecology & Evolution.