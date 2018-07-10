Гигантские динозавры жили на Земле гораздо раньше, чем мы думали
Находка аргентинских археологов заставляет ученых пересмотреть устоявшиеся представления об истории динозавров. Похоже, что гигантские ящеры бродили по земле задолго до Юрского периода.
В провинции Сан-Хуан были обнаружены останки ранее неизвестного вида динозавров, получившего название Ingenia prima ("первый гигант"), возраст которых превышает 200 млн лет.
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Это означает, что ящер жил в Триасовом периоде, который предшествовал Юрскому.
То, что динозавры жили на Земле и раньше, не новость. Находка интересна именно тем, что по размеру обнаруженный вид примерно втрое больше своих самых крупных известных науке современников. Известные нам гигантские диплодоки и брахиозавры появились лишь спустя примерно 47 млн лет.
"Как только мы его обнаружили, мы поняли, что нашли нечто необычное. Судя по формам, это первый динозавр-гигант", - говорит палеонтолог аргентинского Университета города Сан-Хуан Сесилия Апальдетти.
Археологи обнаружили довольно много фрагментов скелета - шейные и хвостовые позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей - и пришли к выводу, что "тенденция к гигантизму у ящеров проявилась гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор" - около 250 млн лет назад.
До настоящего момента было принято считать, что гигантские динозавры появились уже в Юрском периоде, около 180 млн лет назад. Тенденция к росту закрепилась в результате эволюции как один из способов защиты от хищников.
По словам Сесилии Апальдетти, найденный в Аргентине ящер был травоядным и относится к группе зауроподов, которые передвигались на четырёх конечностях и отличались длинной шеей и хвостом.
Судя по останкам, размер этого конкретного животного составлял от шести до семи метров, но он ещё продолжал расти - а взрослые особи этого вида могли достигать от восьми до десяти метров в длину и весить порядка 10 тонн - то есть как три африканских слона.
В общей сложности ученые обнаружили остатки четырёх динозавров, но три скелета принадлежат уже известным родственным видам.
Подробности находки описаны в журнале Nature Ecology & Evolution.