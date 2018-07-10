В Южной Африке разбился самолет, 19 человек пострадали

Правообладатель иллюстрации Jamaine Krige / Twitter Image caption Разбившийся самолет - винтажный турбовинтовой Convair 340, произведенный в 1954 году

Не менее 19 человек пострадали в Южной Африке в результате крушения пассажирского самолета неподалеку от города Претория.

По неподтвержденной информации, один из пострадавших находится в критическом состоянии. На кадрах, распространяемых в соцетях, виден горящий самолет с надписью Martin's Air Charter на борту.

Местные спасательные службы разместили в "Твиттере" фотографию того, как пассажирам помогают выбраться из самолета на поросшее травой поле.

Правообладатель иллюстрации Jamaine Kriger / Twitter

"Медики из ER24 и другие службы находятся на месте авиакатастрофы в Уондербуме в Претории", - сообщил представитель спасательной службы ER24.

"На данный момент имеется 19 раненых, с травмами в диапазоне от легких до критических. Погибших на данный момент нет", - добавил он.

"Могу лишь только подтвердить, что да, действительно разбился самолет, на Молото-роуд", - цитирует агентство Франс-пресс представителя местных спасательных служб Йогана Питерса.

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На данный момент известно, что разбившийся авиалайнер - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет Convair 340, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Потерпевший крушение борт был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Самолет был приобретен у южноафриканской транспортной компании Rovos Rail, организующей сафари. Во вторник самолет выполнял рейс из Претории в Лелистад в Нидерландах.

Согласно информации, размещенной на сайте Aviodrome, лайнер в пути следования должен быть сделать промежуточные остановки в Замбии, Уганде, Судане, Египте, Хорватии и Австрии.

На одном из снимков, размещенных в "Твиттере", видно здание, разрушенное самолетом во время падения.