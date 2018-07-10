Иностранцы меньше инвестируют в Россию и вывозят деньги. Что происходит?

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В начале этого года иностранные инвесторы стали вкладывать меньше денег в российскую экономику, показала статистика Банка России. Приток инвестиций резко сократился во втором квартале после введения новых санкций США. Это, по мнению экономистов, говорит о том, что экономика России становится более закрытой на фоне санкций.

Центральный банк опубликовал в этот вторник статистику платежного баланса России - это отчетность о движении денег в Россию и из России по различным каналам. Эта статистика за первое полугодие выглядит не слишком благоприятной.

С января по июль объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составил 7,3 млрд долларов - эти деньги иностранцы вкладывают напрямую в российскую экономику и производство. В первом полугодии 2017 года они вложили более чем в три раза больше - 17,5 млрд долларов.

Объемы прямых иностранных инвестиций начали сокращаться во втором квартале этого года. Тогда иностранцы вложили в экономику страны всего 1,7 млрд долларов против 12,6 млрд во втором квартале 2017 года

Именно в начале второго квартала США ввели санкции против российских компаний, в том числе миллиардера Олега Дерипаски

При этом российские компании и банки в первом полугодии вывезли из России капитал на 17,3 млрд долларов - это более чем на 20% больше, чем в 2017 году

Большая часть оттока капитала пришлась на первый квартал, а во втором квартале отток капитала резко снизился - 0,4 трлн долларов

Что произошло во втором квартале?

Во втором квартале произошло сразу два шока, пояснил главный экономист "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Первый шок был связан с введением санкций против российских компаний в начале апреля, а затем инвесторы начали массово выводить капиталы с развивающихся рынков. В целом, по его мнению, росссийская экономика оказалась устойчива к этим вызовам.

Санкции, по словам главного экономиста "Уралсиба" Алексея Девятова, привели как раз к тому, что иностранцы стали меньше вкладывать в российские активы.

Ситуация с оттоком капитала более сложная. Традиционно он растет, если поднимаются цены на нефть. "Та валюта, которую страна зарабатывает, трансформируется в отток капитала", - поясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Однако у оттока капитала могут быть разные причины - например, российские компании и банки погашают свои внешние долги или иностранцы выходят из рынка. По мнению Орловой, в ближайшие месяцы отток капитала будет происходить именно за счет иностранцев.

Тем не менее, во втором квартале после введения санкций отток капитала резко сократился. Тремасов объясняет это тем, что российские компании стали меньше покупать иностранные активы, одна из причин - опасения по поводу санкций.

Экономика России становится более закрытой

В долгосрочной перспективе эта статистика говорит о том, что экономика России на фоне санкций становится более закрытой.

Перелом произошел в 2014 году, когда против России были впервые введены санкции, напоминает главный экономист "Ренессанса Капитала" Олег Кузьмин. До этого объемы прямых иностранных инвестиций в Россию были существенно выше.

"Прямые иностранные инвестиции низкие, но и отток капитала из российской экономики тоже низкий. Раньше и то, и другое было большое, а теперь и то, и другое было маленькое", - объясняет он.

Санкции привели к дополнительным рискам, из-за которых иностранцам сложно вкладывать деньги в Россию, поясняет он. Российским компаниям также стало более рискованно выводить деньги за рубеж, полагает Кузьмин.

По мнению Орловой, если встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля пройдет успешно, то и отношение инвесторов к российскому рынку может улучшиться.