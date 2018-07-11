Греция высылает двух российских дипломатов

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Власти Греции решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум россиянам, сообщают греческие СМИ. Правительство Греции готовится принять меры, а в российском МИД обещают "зеркальный ответ".

По информации издания Kathimerini, которое ссылается на высокопоставленные дипломатические источники, российских дипломатов обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников.

В частности, россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией и таким образом выставить роль Греции на Балканах в негативном свете, говорят источники.

Издание также отмечает, что решение о высылке дипломатов "последовало за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества".

При этом источники газеты говорят, что Афины настроены на продолжение сотрудничества с Москвой, и напоминают, что после отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери Греция не стала высылать российских дипломатов по примеру других стран ЕС.

Как сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на источники в греческом правительстве, Греция намерена "предпринять необходимые меры для защиты национальных интересов" в ответ на "вмешательство" России в споры между Грецией и Македонией. О каком именно вмешательстве идет речь, источник не говорит.

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил в интервью телеканалу Skai, что "такое поведение было, и поэтому будут приняты необходимые меры".

"Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но что все государства должны уважать международное право", - цитирует РИА Новости интервью Тзанакопулоса.

МИД России дал осторожный и краткий комментарий. "По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-бюро Службы внешней разведки сообщения о высылке дипломатов комментировать отказались. На звонки Би-би-си пресс-служба посольства России в Греции не ответила.