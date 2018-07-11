Трамп назвал Германию заложницей России. Что он имел в виду?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трамп считает, что поддержка Германии со стороны НАТО неоправданно затратна

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Германии за реализацию совместного с Россией энергетического проекта "Северный поток-2" и заявил, что Германия полностью контролируется Россией. Канцлер Германии с ним не согласилась.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу... Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Трамп перед началом саммита НАТО.

Президент подчеркнул, что после запуска газопровода от 60 до 70% энергоресурсов будет поступать в Германию из России.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в российский кошелек... Я считаю, что это никуда не годится", - заявил Трамп.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп намерен обсудить эту тему с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе двустронней встречи.

Однако Меркель уже высказала свое несогласие с американским коллегой, вспомнив советские времена.

"Я сама видела, как часть Германии контролировалась Советским Союзом. И я очень рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. И поэтому мы можем сказать, что мы можем проводить свою собственную независимую политику и принимать наши собственные решения", - сказала она.

Меркель также не согласилась со словами Трампа о том, что поддержка Германии со стороны НАТО якобы обходится американским налогоплательщикам неоправданно дорого.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Меркель заявила, что власти Германии добились права проводить свою собственную политику

"Германия - второй по величине поставщик военнослужащих [в НАТО], крупнейшая часть нашего военного потенциала предоставляется НАТО, и до сегодняшнего дня мы вовлечены в ситуацию в Афганистане. В этом мы тоже защищаем интересы США", - добавила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решил дистанцироваться от споров по этому вопросу, заявив, что решения по "Северному потоку-2" относятся к компетенции национальных властей, а не альянса.

Согласно статистике Еврокомиссии, на сегодняшний день доля импорта российской нефти в Германию составляет 25-50%, а российского газа - 50-75%.

По данным компании "Газпром экспорт", российский концерн поставил в Германию 53,44 млрд кубометров газа в 2017 году. Это примерно 39% всех поставок газа в Германию. Газ в Германию также поставляют Норвегия и Голландия.

Китайская поддержка

Стоимость строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Единственным акционером оператора Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские компании Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall не получили долю в проекте, но они предоставляют долгосрочные кредиты - по 4,75 млрд евро каждая.

Как писала газета "Ведомости", средства на проект "Северный поток-2" пытаются привлечь в Китае: оператора строительства вынуждают на такой шаг возможные санкции - есть риск выхода из строительства европейских партнеров.

Ряд стран НАТО открыто выступает против строительства газопровода. В среду проект раскритиковал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Когда мы говорим о "Северном потоке-2", то позиция Эстонии та же самая, что и по "Северному потоку-1". Это политический проект, и Эстония не понимает, зачем нужен "Северный поток-2", если мощность "Северного потока-1" еще не использована", - сказал премьер.