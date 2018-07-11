Полиция смогла пообщаться с пострадавшим от "Новичка" мужчиной

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Отравленный "Новичком" в английском городе Эймсбери мужчина пришел в сознание и смог коротко пообщаться с полицейскими, которые пытаются выйти на след опасного вещества, заявили в Скотленд-Ярде.

Как сообщила представитель больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон, состояние 45-летнего Чарли Роули оценивается как серьезное, но стабильное.

"Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", - говорится в заявлении.

Подруга Роули Дон Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее него, скончалась 8 июля.

Полиция подозревает, что следы "Новичка", которым отравилась пара в Эймсбери, связаны с веществом, которым отравили в марте бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В завлении Скотленд-Ярда говорится, что следователи кратко поговорили с Роули и будут продолжать общаться с ним на предмет того, как он и Стерджесс могли столкнуться с "Новичком".

"Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами", - сообщила полиция.

Главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.

Британские власти обвиняют Россию в случишемся. Москва это последовательно отрицает.