Спасенные тайские дети: первое видео из больницы
Опубликованы первые фотографии и видео с тайскими мальчиками после того, как их спасли из затопленной пещеры.
На нечетких снимках видно, что дети лежат на больничных кроватях с защитными масками на лице и в больничных рубашках. Один из них показывает пальцами знак V - символ победы.
Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.
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Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. 2 июля подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.
Как их спасали?
Становятся известны новые подробности чудесного спасения подростков из пещерного комплекса.
Участники спасательной операции, в том числе дайверы, рассказали Би-би-си, что перед началом операции мальчикам дали сильные седативные средства, чтобы у них не возникло чувства паники в темных и узких проходах под водой.
На всем протяжении пути каждого подростка сопровождали по два спасателя: в затопленных участках пещерной системы их привязывали к одному из дайверов, а по сухим участкам переправляли в носилках.
После завершения операции поступали противоречивые сведения о том, какие медицинские препараты приняли подростки перед началом операции. Тайский премьер-министр накануне заявил, что мальчикам давали не успокоительные средства, а лишь легкие транквилизаторы, которые есть в распоряжении военных.
Но уже несколько источников опровергли эту информацию, сообщив, что подростки были в полусознательном состоянии, когда их выводили из пещеры.
Командующий спецназом ВМФ Таиланда сказал в интервью Би-би-си, что надежда превратилась в реальность после того, как все 12 мальчиков и их тренер были спасены их пещеры.
"У нас была небольшая надежда, что они все еще живы, но мы были обязаны это делать [продолжать поиски], мы должны были продвигаться вперед. Надежда была ничтожной, но нам нужно было продолжать работать", - сказал контр-адмирал Арпакорн Юконгкау.
На странице спецназа тайского ВМФ появилась фотография четырех "морских котиков", которые все время оставались с мальчиками в пещере и поддерживали их.
Также на странице спецназа в "Фейсбуке" повились фотографии и видео спасательной операции.
Все подростки потеряли в весе и пробудут в больнице еще неделю, после чего еще неделю будут восстанавливаться дома. Представители министерства здравоохранения сообщили, что дети, спасенные первыми, уже перешли на обычную еду, все остальные будут переведены на привычное питание в ближайшие дни.
Группа подростков, которых спасли последними, сейчас проходят медицинское обследование, но, по предварительным данным, чувствуют они себя нормально. Инфекций ни у кого из них не нашли.
"Мы не знаем, можно ли это объяснить чудом, наукой или чем-то еще. Все 13 "диких кабанов" [название футбольного клуба] вышли из пещеры", - говорится в сообщении тайского спецназа.
Десятки дайверов и сотни других участников спасательной операции покидали пещеру Тхам Луанг с радостными криками. В соседнем городе Чианграй водители сигналили в своих автомобилях, а люди, собравшиеся у больницы, громко аплодировали.
Тайцы с теплом отзывались о спасателях в соцсетях, используя хештеги #Heroes (герои) и #Thankyou (спасибо). Международные футбольные клубы, в числе которых "Манчестер Юнайтед" и "Бенфика", пригласили команду и их тренера приехать на матчи.