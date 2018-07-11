Спасенные тайские дети: первое видео из больницы

Media playback is unsupported on your device Первое видео

Опубликованы первые фотографии и видео с тайскими мальчиками после того, как их спасли из затопленной пещеры.

На нечетких снимках видно, что дети лежат на больничных кроватях с защитными масками на лице и в больничных рубашках. Один из них показывает пальцами знак V - символ победы.

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. 2 июля подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Операция по спасению подростков продолжалась три дня

Правообладатель иллюстрации Thai government public relations department Image caption Родные свогли увидеть подростков через стекло

Как их спасали?

Становятся известны новые подробности чудесного спасения подростков из пещерного комплекса.

Участники спасательной операции, в том числе дайверы, рассказали Би-би-си, что перед началом операции мальчикам дали сильные седативные средства, чтобы у них не возникло чувства паники в темных и узких проходах под водой.

На всем протяжении пути каждого подростка сопровождали по два спасателя: в затопленных участках пещерной системы их привязывали к одному из дайверов, а по сухим участкам переправляли в носилках.

Media playback is unsupported on your device Процесс спасения детей

После завершения операции поступали противоречивые сведения о том, какие медицинские препараты приняли подростки перед началом операции. Тайский премьер-министр накануне заявил, что мальчикам давали не успокоительные средства, а лишь легкие транквилизаторы, которые есть в распоряжении военных.

Но уже несколько источников опровергли эту информацию, сообщив, что подростки были в полусознательном состоянии, когда их выводили из пещеры.

Командующий спецназом ВМФ Таиланда сказал в интервью Би-би-си, что надежда превратилась в реальность после того, как все 12 мальчиков и их тренер были спасены их пещеры.

"У нас была небольшая надежда, что они все еще живы, но мы были обязаны это делать [продолжать поиски], мы должны были продвигаться вперед. Надежда была ничтожной, но нам нужно было продолжать работать", - сказал контр-адмирал Арпакорн Юконгкау.

На странице спецназа тайского ВМФ появилась фотография четырех "морских котиков", которые все время оставались с мальчиками в пещере и поддерживали их.

Также на странице спецназа в "Фейсбуке" повились фотографии и видео спасательной операции.

Правообладатель иллюстрации Thai Navy Seal Image caption Одного из спасенных выносят из пещеры на носилках

Все подростки потеряли в весе и пробудут в больнице еще неделю, после чего еще неделю будут восстанавливаться дома. Представители министерства здравоохранения сообщили, что дети, спасенные первыми, уже перешли на обычную еду, все остальные будут переведены на привычное питание в ближайшие дни.

Группа подростков, которых спасли последними, сейчас проходят медицинское обследование, но, по предварительным данным, чувствуют они себя нормально. Инфекций ни у кого из них не нашли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The boys, aged between 11 and 17, became trapped with their coach on 23 June

"Мы не знаем, можно ли это объяснить чудом, наукой или чем-то еще. Все 13 "диких кабанов" [название футбольного клуба] вышли из пещеры", - говорится в сообщении тайского спецназа.

Десятки дайверов и сотни других участников спасательной операции покидали пещеру Тхам Луанг с радостными криками. В соседнем городе Чианграй водители сигналили в своих автомобилях, а люди, собравшиеся у больницы, громко аплодировали.

Тайцы с теплом отзывались о спасателях в соцсетях, используя хештеги #Heroes (герои) и #Thankyou (спасибо). Международные футбольные клубы, в числе которых "Манчестер Юнайтед" и "Бенфика", пригласили команду и их тренера приехать на матчи.