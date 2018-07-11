Саша Барон Коэн прикинулся инвалидом для интервью с Сарой Пэйлин. Все ради нового шоу об Америке

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Бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин обвинила актера Сашу Барона Коэна в обмане. По ее словам, он взял у нее интервью, выдав себя за ветерана-инвалида.

Пэйлин написала в "Фейсбуке": Да, нас всех одурачили. У тебя получилось, Саша. Ты доволен?"

"Я тоже оказалась в списке известных американцев, которые стали жертвами злобного, эксплуататорского, больного "юмора" британского комика Саши Барона Коэна, которому помогали CBS/Showtime", - добавила она.

Актер, известный перевоплощениями в таких персонажей, как Борат, Бруно и Али Джи, снимал материал для нового комедийного сериала, премьера которого состоится 15 июля.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Саша Барон Коэн брал интервью у многих известных политиков в образе Али Джи

Пэйлин, в прошлом занимавшая пост губернатора Аляски, рассказала, что к ней обратились с просьбой дать интервью для исторического документального фильма. Для этого ей пришлось лететь с дочерью через все Соединенные Штаты.

Она написала: "Барон Коэн (как я полагаю) хорошо изменил внешность, выдавая себя за ветерана-инвалида Вьетнамской войны со всеми атрибутами вроде инвалидного кресла. Из уважения к тому, что, как я полагала, станет осмысленной беседой с человеком в военной форме, я высидела длинное "интервью", в котором постоянно проскакивали нотки голливудского неуважения и сарказма, но в итоге решила, что с меня хватит, сняла с себя микрофон и ушла к большому неудовольствию Коэна".

"Как ты смеешь"

"Неуважение к нашим американским военным и американцам среднего класса, высказанное в чужеродных комментариях Коэна под маской вопросов для интервью, это проявление испорченности", - утверждает Пэйлин.

Политик попросила перевести свой гонорар за интервью на благотворительность. Она также написала: "Можешь сколь угодно высмеивать политиков и безобидных известных людей, если это не мешает тебе спать по ночам, но КАК ТЫ СМЕЕШЬ высмеивать людей, которые воевали и служили нашей стране. Это просто ненормально".

О том, что Саша Барон Коэн готовит новое шоу "Кто такая Америка?" (Who is America?), стало известно только 9 июля. Сериал рассматривает многообразие политических и культурных взглядов жителей США.

Комик объявил о выходе программы, выпустив клип, в котором бывший вице-президент Дик Чейни, предположительно, согласился оставить автограф на "наборе для пыток, имитирующих утопление", который оказался пластиковым кувшином для воды.

Саша Барон Коэн прославился благодаря сатирическим интервью, в которых он выдает себя за одного из своих персонажей - рэпера Али Джи, казахстанца Бората Сагдиева или ведущего программы о моде Бруно. Про каждого из них были сняты художественные фильмы.