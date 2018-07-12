"Гордость и грусть": британские и хорватские СМИ о полуфинале ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Болельщики сборной Англии тяжело переживали поражение своей сборной

Полуфинал чемпионата мира по футболу между Англией и Хорватией вызвал бурю эмоций не только у болельщиков, но и у спортивных обозревателей из обеих стран.

В среду на московском стадионе "Лужники" сборная Хорватии обыграла Англию со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал мундиаля.

Би-би-си ознакомилась с публикациями британских и хорватских изданий, которые следили за этим напряженным состязанием.

Британская пресса: мечта умерла

Обозреватель британской газеты Guardian Дэниел Тэйлор пишет, что во время просмотра матча он почувствовал себя так, как будто на его глазах разорвали прекрасную картину.

"Мечта Англии выиграть чемпионат мира впервые более чем за полвека умерла, и в моменты отчаяния после финального свистка, когда проигравшие футболисты в отчаянии бесцельно бродили по полю как зомби, было невозможно отвлечься от мысли: станет ли это переживанием всей их жизни", - задается вопросом Тэйлор.

По мнению автора статьи, англичанам понадобится время, чтобы оправиться от поражения в полуфинале после того, как команда под руководством Гарета Саутгейта заставила всех поверить в то, что она действительно может завоевать главную награду мундиаля.

Тэйлор проводит параллели с полуфиналом чемпионата мира 1990 года в Италии, когда английская сборная под руководством Бобби Робсона уступила команде ФРГ в серии пенальти и упустила возможность сыграть в главном матче первенства.

При этом обозреватель отмечает, что Саутгейт и его команда повысили престиж английской сборной во всем мире, а такую яркую и эмоциональную поддержку болельщиков сложно было представить еще год назад.

"Эта Англия воспринимается по-другому: как братья, которые прекрасно себя чувствуют вместе, у которых есть новых дух товарищества... Эта Англия может заставить своих сторонников снова почувствовать гордость, впервые за долгое время", - заключает Тэйлор.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иван Перишич забил первый гол в ворота англичан на 68-й минуте матча

Журналист газеты Telegraph Джеймс Дакер обращает внимание на участь команд, которых принято называть "золотым поколением" той или иной страны.

По его мнению, ярлык "золотого поколения" часто становился тяжким бременем для сборной Англии, а на этот раз помешал сборной Бельгии, в которую вошло немало звездных и относительно возрастных игроков.

Командой "золотого поколения" можно назвать и сборную Хорватии, восемь ключевых игроков которой старше 29 лет. При этом, как подчеркивает журналист, команда смогла проявить упорство и характер даже после прессинга со стороны более молодых и быстрых сборных.

"Хорватия медленно разогревалась а матче против России перед тем, как повысить свой темп после перерыва, и то же самое произошло здесь (в "Лужниках"). Смогут ли они сделать то же самое против более сильной, более мощной, более талантливой Франции - это другой вопрос", - размышляет Дакер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британские СМИ высоко оценили игру сборной Англии, а хорватские - раскритиковали ее

По мнению корреспондента газеты Independent Джека Питт-Брука, игра сборной Англии в полуфинальном матче вызывает смешанные чувства. С одной стороны - гордость за то, что команда прошла так далеко и играла так ярко.

"Но также есть и грусть, и кто знает, сколько понадобится времени, чтобы все это преодолеть. Эта потрясающая команда не смогла в полной мере достичь своей цели, хотя впервые за долгое время она была уверена, что сможет", - добавляет автор.

Как отмечает Питт-Брук, в первой половине игры англичане показали лучший футбол, на который они были способны на этом чемпионате: они были быстрыми, резкими, напористыми и уверенными в себе. Однако после гола Ивана Перишича футболисты не смогли сохранить этот темп.

"Они хотели начать [игру] быстро, агрессивно и опасно, и сделали это. Они знали, что долгая, изматывающая игра будет на руку Хорватии - конечно, они были правы, - поэтому им нужно было идти вперед как можно быстрее", - пишет автор статьи.

Хорватская пресса: поклон героям

Большинство хорватских газет в четверг вышли с очень эмоциональными заголовками. Местные футбольные обозреватели не скрывали своего восторга по поводу победы сборной, которая впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира.

"Браво нашим героям, браво... Низкий поклон!" - с таких слов начинается обзор матча в газете Večernji list.

Как отмечают авторы статьи, английская сборная ранее высказывалась о предстоящем матче с хорватами в крайне пренебрежительной манере и явно недооценивала своего соперника.

"Нет, футбол не возвращается домой, как предсказывали англичане. Он остается дома - в Хорватии!" - восклицают журналисты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1998 года

Обозреватель издания Dnevno признает, что многие хорватские болельщики не верили в успех своей сборной, однако своей игрой на ЧМ футболисты завоевали сердца фанатов.

"Мы признаем - нам было стыдно за то, как выглядела команда в первом тайме, но вторые 45 минут стали лучшими для сборной Хорватии в истории! Лучшими - не больше и не меньше!" - делится автор своими впечатлениями от полуфинала.

При этом об игре англичан обозреватель отзывается весьма нелестно: по его словам, после забитого в начале матча гола в ворота хорватов они постоянно валялись на газоне и тянули время.

"Зато когда хорваты забили второй гол, они побежали к центру поля как сумасшедшие. Это выглядело так, как будто у ребенка отобрали игрушку", - иронизирует автор.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Хорватии после победы сборной страны в полуфинале начались народные гуляния

Спортивное интернет-издание Gol.hr решило оценить шансы национальной сборной в грядущем финале против французов, которых многие эксперты считают фаворитами турнира.

Как отмечается в статье, во французской сборной немало выдающихся игроков из ведущих мировых клубов, однако Хорватия также может похвастаться опытнейшими футболистами, многих из которых французы хорошо знают как коллег или противников по своей клубной игре.

"Как и Франция, Хорватия играет жестко и рассчитывает на свой опыт и моральную стойкость. Таким образом, у нее есть на что надеяться в игре против Франции, особенно когда речь идет о матче, в котором все может решить одна ошибка или одно движение", - резюмируют авторы обзора.