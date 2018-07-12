Дональд Трамп прибыл в Британию. Его ждут Тереза Мэй и протесты

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Президент США Дональд Трамп сказал, что спокойно относится к ожидающем его в Великобритании демонстрациям протеста. В четверг, 12 июля, он прибыл в Лондон.

Президент США прибыл в Великобританию во второй половине дня. Президентский самолет Air Force One совершил посадку в лондонском аэропорту Станстед. У него запланированы встречи с королевой Елизаветой II и Терезой Мэй.

Выступая в Брюсселе после саммита НАТО и перед поездкой в Лондон, Трамп сказал, что в Британии сейчас все неспокойно. "Посмотрите на все эти отставки [министров]", - сказал американский лидер.

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию укрепит торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности между обеими странами, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она также призвала американского лидера не забывать о "злокозненном поведении" России, когда он будет встречаться в понедельник с российским президентом Владимиром Путиным. Заявления Трампа о бардаке в британском правительстве она не комментировала.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Это первый визит Трампа в Великобританию после его избрания президентом

Дональд Трамп посещает Великобританию в первый раз после своей победы на президентских выборах в 2016 году. По всей Великобритании готовятся массовые демонстрации протеста.

Дональд Трамп, кажется, этого не замечает. "Я думаю, меня очень любят в Британии, я думаю, что они согласны со мной [по вопросу] об иммиграции", - говорит он.

"Посмотрите, что происходит во всем мире вокруг иммиграции… Я думаю поэтому и случился "брексит", - добавил Трамп.

По словам дипломатического корреспондента Би-би-си Джеймса Роббинса, никогда раньше визит американского президента не вызывал столь бурной полемики в обществе. Он также отмечает, что Трамп проведет очень мало времени в Лондоне. Возможно, для того, чтобы остаться в стороне от демонстраций.

Media playback is unsupported on your device Надувной Трамп протеста: британцы готовятся к визиту президента США

Всего несколько дней назад Трамп сказал, что Великобритания охвачена беспорядками и что британский народ сам решит, останется ли Тереза Мэй на своем посту.

Он также говорил, что ему всегда нравился Борис Джонсон, который в понедельник ушел с поста министра иностранных дел Великобритании. Трамп еще пошутил, что из всех его запланированных встреч во время визита в Европу разговор с президентом Путиным, намеченный на выходные, будет самым легким.

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Анализ

Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

С тех пор, как Дональд Трамп стал президентом, Тереза Мэй не раз публично выражала свое несогласие с его решениями - от введения дополнительных пошлин на импорт стали из Европы до выхода из соглашения по вопросу о ядерной программе Ирана, от переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим до запрета на въезд в США гражданам из определенных стран и его ретвитов антиисламских сообщений британской крайне правой группировки.

Со своей стороны, президент США говорил, что в Великобритании царит политический хаос, критиковал размеры оборонного бюджета Британии и не проявлял большого энтузиазма по поводу визита в Великобританию. Трамп стал президентом 18 месяцев назад. За это время он посетил 17 других стран.

Как бы ни называть отношения между США и Великобританией, слово "специальные" не просится на язык.

Другими словами, это рутинный визит, так как если откладывать его еще дольше, это стало бы вызывать вопросы.

Программа визита минимальна: не будет ни барбекю в саду Даунинг-стрит, ни встречи с членами кабинета министров, не будет и речи в парламенте.

Цель принимающей стороны: сделать все, чтобы визит прошел без каких-либо инцидентов, так, чтобы президент ни на что не обиделся, надеяться, что он не скажет ничего шокирующего про "брексит" или возможный будущий торговый договор между двумя странами.

Государственные аппараты обеих стран хорошо сотрудничают, в особенности в вопросвх обороны, безопасности и разведки. Сложности начинаются, когда возникают трения по вопросам политики и личных отношений между политиками.

По сообщению Даунинг-стрит, основными темами переговоров с Дональдам Трампом будут торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности, а также проблемы, связанные с Россией, "брекситом" и Ближним Востоком.

Накануне визита американского президента Тереза Мэй сказала, что в обозримой перспективе не будет более важного альянса, чем союз между Великобританией и США.

Канцелярия премьер-министра также сообщает, что Тереза Мэй приветствовала решение Трампа наладить контакт с российским президентом. В то же время Лондон ожидает, что во время встречи с Путиным президент Трамп поднимет вопрос об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом в Солсбери, в марте этого года, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Правообладатель иллюстрации Tump Baby UK via Press Association Image caption Демонстранты получили разрешение запустить над Лондоном на два часа воздушный шар в виде Трампа-малыша

"Нашей долгосрочной целью остаются конструктивные отношения с Москвой. Для этого необходимо поддерживать контакты, как лично, так и всем альянсом в целом", - сказала Тереза Мэй.

"Поэтому я приветствую решение президента Трампа встретиться с президентом Путиным - открытые каналы коммуникаций между США и Россией играют ключевую роль в минимизации риска столкновений", - добавила она.

Дональд Трамп приезжает в Лондон вместе со своей женой Меланией после саммита НАТО в Брюсселе.

Вечером в четверг они и Тереза Мэй прибудут на официальный ужин в Бленхеймский дворец близ Оксфорда, где родился Уинстон Черчилль.

На обеде будут присутствовать члены кабинета министров и представители бизнеса.

В пятницу Тереза Мэй и Дональд Трамп отправятся на военную базу, где американский и британский спецназ будут отрабатывать антитеррористическую операцию.

Затем президент и премьер-министр поедут в Чекерс - загородную резиденцию премьер-министра в графстве Бакингемшир для переговоров с участием министра иностранных дел, после чего Дональд Трамп с женой отправятся в Виндзорский замок на встречу с королевой Елизаветой II.

Оттуда президент отправится в Шотландию, в клуб для гольфа, принадлежащий Трампу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ночь с четверга на пятницу президент проведет в лондонской резиденции американского посла

Представители полиции говорят, что визит президента, несомненно, скажется на работе стражей порядка.

В четверг и в пятницу, как ожидается, десятки тысяч человек примут участие в демонстрациях протеста в Лондоне, а в субботу - в Глазго. Менее крупные демонстрации пройдут по всей стране, в том числе в Девоне, Данди, Эдинбурге, Белфасте, Норвиче, Манчестере, Лидсе и Ливерпуле.

Мэр Лондона Садик Хан разрешил протестующим запустить на два часа над Вестминстером огромный воздушный шар в форме Трампа в виде маленького ребенка в пеленках.