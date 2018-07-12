Дональд Трамп: страны НАТО согласились повысить расходы на оборону

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По окончании двухдневного саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что члены альянса дали обещание выделять больше средств на нужды обороны. Прежде Трамп неоднократно критиковал партнеров США по Североатлантическому альянсу и жаловался на то, что расходы Америки на поддержание общей безопасности неизмеримо больше всех ее союзников.

Страны-члены Североатлантического альянса решили выделять более 2% ВВП на нужды обороны, сообщил президент США на пресс-конференции в Брюсселе в четверг по окончании переговоров.

По словам Трампа, теперь он поверил в НАТО вновь и не видит необходимости в том. чтобы выходить из состава альянса.

"Мы совершили сегодня огромный прогресс, - сказал президент. - Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате [переговоров]". После отъезда из Брюсселя Трамп опубликовал в "Твиттере" видео, на котором под драматичный саундтрек показан его визит на саммит.

Канцлер Германии Ангела Меркель давала отдельный от Трампа пресс-брифинг, заявив на нем, что все участники саммита ясно подтвердили свою приверженность целям НАТО.

Перед началом саммита у некоторых наблюдателей вызывала беспокойство позиция американского президента - звучали опасения, что Трамп захочет вовсе выйти из альянса. Однако, как сообщили агентству Рейтер источники в НАТО, он сказал на переговорах, что не угрожал выходом.

В утренних твитах из Брюсселя Дональд Трамп, как обычно, высказывал недовольство.

"Много лет президенты пытались безуспешно добиться от Германии и других богатых стран НАТО, чтобы они больше платили за то, что их защищают от России. Они несут только малую долю расходов. США платят десятки миллиардов долларов - слишком большие субсидии Европе, и много теряют на торговле!" - написал Дональд Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

"...Сверх того, Германия только что начала платить России - стране, от которой они хотят защиты, - миллиарды долларов за свои энергетические нужды, поступающие по новому трубопроводу из России. Неприемлемо! Все страны НАТО должны выполнить свое обещание о 2%, и они в итоге должны быть подняты до 4%!" - написал президент США в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump ....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Но в ходе переговоров тон американского лидера был иным, более уважительным к партнерам. рассказал журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон подтвердил. что Франция к 2024 году достигнет намеченной планки оборонных расходов в 2% ВВП, но скептически отозвался о перспективе их повышения до 4%.

Следующая остановка в европейском турне Дональда Трампа - Лондон, куда он прибудет во второй половине дня в четверг с рабочим визитом. Трамп проведет на Британских островах два дня, и его приезд, как ожидается, будет сопровождаться демонстрациями протеста.