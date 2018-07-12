Китайский Huawei обошел в России Apple и Samsung. В чем секрет успеха?

  • 12 июля 2018
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Image caption К середине 2018 года доля Huawei в штуках на российском рынке достигла 26,5%, обойдя Samsung и Apple

На российском рынке смартфонов впервые лидерство захватило устройство китайского производителя. Модель Honor 9 Lite от Huawei потеснила Apple и даже Samsung, что прежде никому не удавалось.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на участников рынка, доля Huawei Honor 9 составила 3,1%, на втором месте - Samsung Galaxy J1 с 2,9%, а iPhone SE занял третье место с 2,8%, хотя в августе прошлого года именно эта модель была в лидерах продаж.

В своем суббренде Honor Huawei за последний год выпустил бюджетные модели 9 и 10 ценой 21 и 27 тысяч рублей (335 и 430 долларов), которые и обеспечили бренду успех на российском рынке. В чем же секрет успеха этих устройств, которые вмиг смогли потеснить бренды, лидирующие в России много лет?

Как считают эксперты, секрет прост: соотношение цены и качества, активное продвижение с помощью рекламы и PR и развитие сегмента масс-маркета, который из-за кризиса 2014 года стал весьма актуален для россиян. Замечают эксперты и ослабление курса юаня к доллару, что вкупе с ослабленным рублем заставляет российских покупателей делать выбор в пользу китайского производителя.

Но что же будет с Samsung, Apple и другими конкурентами нового лидера? Как говорят эксперты, вряд ли успех Huawei будет долгим - скорее всего, бренд займет определенную нишу и будет развиваться в ней до тех пор, пока туда туда не придут новые игроки. Samsung и Apple в последнее время в массовом сегменте развиваются плохо, однако они наверняка что-то придумают в ответ. Есть много надежд и на других "китайцев", говорят эксперты.

Александр Побыванец, главный редактор Wylsacom Media

Пять назад было мнение, что китайские смартфоны дорогие и бессмысленные, что китайский телефон должен быть дешевым.

Но после кризиса 2014 года система ценностей у людей изменилась, и вера в китайских производителей выросла.

Они сейчас предлагают более интересное соотношение цены и качества: мы получаем и интересный дизайн, и большой экран, и качественную камеру, и набор функций. Все это есть у Huawei, Honor 9 или 10 в этом плане очень хорошо сбалансированы и при этом стоят адекватных денег. Samsung же все лучшее предлагают во флагманских моделях, но они стоят значительно дороже. Если взять А-серию Samsung, которая является конкурентом Honor'ам - смотрится не так выигрышно за счет того, что телефон стоит дороже и чуть хуже по начинке.

В среднем сегменте, конечно, лидерами будут китайские устройства: у Huawei много конкурентов - и Xiaomi, и Meizu, и ряд других брендов.

Пока ситуация такая, что Huawei бьется за долю рынка. Задача у компании состоит в том, чтобы захватить как можно больше, поэтому используются всяческие рекламные кампании и акции. Например, в России цена на устройство может быть выше, чем в Китае. Понятно, что с точки зрения бизнеса так продолжаться не может.

Samsung в ответ тоже может придумать какую-то акцию. Этому бренду будет тяжело и придется адаптироваться. Возможно, решением будет запуск суббренда, как Honor у Huawei.

Но что точно - это что среди дорогих смартфонов (дороже 30 тысяч рублей) лидирует Apple, и у него максимальная доля в этом сегменте - порядка 80-85%.

Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков АО "Открытие Брокер"

Российский рынок смартфонов начиная с 2014 года рос достаточно плавно, в конечном итоге увеличившись в штуках с 26 до 28 млн. Но доли ключевых игроков радикально изменились.

Например, если в первой половине 2016 года доля брендов Huawei в штуках составляла не более 2,5%, к середине 2018 она достигла 26,5%, обойдя Samsung и Apple. Схожую динамику демонстрируют и другие китайские бренды, например Xiaomi.

На мой взгляд, причина роста по большей части связана с влиянием четырех факторов:

  • агрессивное стимулирование продаж через канал мобильной розницы, дающий 85% продаж [смартфон хорошо продается именно через розничные сети вроде "МТС", "Евросеть", в интернет-продажах не лидирует - Би-би-си]
  • ослабление юаня к доллару на 7% за последние 4 месяца, на которое наложилось ослабление рубля. Российский потребитель стал более чувствителен к цене, и выбор пал на более дешевые китайские гаджеты
  • более широкая линейка китайских устройств в диапазоне 10-15 тысяч рублей (более дорогие гаджеты сложнее взять в кредит, например, в регионах)
  • улучшение качества изготовления и технологического уровня

Илья Шатилин, аналитик Telecom Daily

В последние пару лет у Huawei и его суббренда Honor интересная продукция по привлекательным ценам. Они научились делать смартфоны на уровне А-брендов и лучше.

Если даже взять флагман Huawei P20 Pro, который был представлен весной, то он по всем параметрам лучше, чем Samsung Galaxy S9. Однако лидерство Huawei достигается не за счет флагманов, а за счет бюджетных устройств, смартфонов с приставками Honor и Lite, которые стоят 10-20 тысяч рублей.

В смартфонах сейчас главное - камера, и она у Huawei сейчас лучшая на рынке. Плюс у них появился вменяемый маркетинг, они стараются работать над узнаваемостью. Раньше китайские марки воспринимали как дешевый ширпотреб.

Samsung в последнее время почивает на лаврах, они несколько расслабились: начиная от самой продукции и заканчивая методами продвижения, когда они сфокусировались на рекламе от селебрити, стали пытаться продвигать продукцию в премиум-сегменте.

Раньше Samsung был "народной" маркой, теперь они стали конкурировать с Apple и забыли про масс-маркет. Также бренд в пиаре фокусируется лишь на паре-тройке дружественных изданий, и почти полностью игнорирует остальные. Когда анонсировался последний Galaxy S9, многие журналисты не смогли попасть на презентацию, а до презентации эксклюзив отдали блогеру.

Apple существует в основном за счет лояльной аудитории, у них работает привязка к сервисам и приложениям. Людям проще выбрать айфон как что-то знакомое.

Вряд ли доля Huawei будет сильно расти. Xiaomi, кстати, лидируют в онлайн-продажах, которые, правда, составляют меньше 10% рынка. Их покупают трендсеттеры, выкладывают на них обзоры. За счет этого сарафанного радио они и в Китае стали популярны. Есть другие китайские производители, например, Vivo, которые являются спонсорами ЧМ по футболу. Хотя их доля рынка пока меньше одного процента, они уже на слуху.

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