В тайской пещере будут водить экскурсии и снимать фильмы

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Пещерный комплекс Тхам Луанг в Таиланде, из которого спасли 12 подростков и их футбольного тренера, решили превратить в музейный комплекс.

Официальные представители спасательной операции рассказали, что музейная экспозиция будет посвящему тому, как проходила операция. Спасатели считают, что пещера может стать одной из главных достопримечательностей Таиланда.

Две кинокомпании уже планируют снять фильмы о спасении детей в Таиланде.

Вызволенные из пещеры мальчики, тем временем, восстанавливают силы в больнице. Их здоровью ничего не угрожает, однако их продержат на карантине еще неделю. Военные дайверы, проводившие операцию, уже вернулись в Бангкок, где в аэропорту их встретили овациями и цветами.

Media playback is unsupported on your device Первое видео

Судьба Тхам Луанга

Злополучный пещерный комплекс - один из крупнейших в Таиланде. Горный массив, внутри которых он пролегает, находится в провинции Чианграй на границе Таиланда с Мьянмой. Это малоразвитый район страны, где нет почти никакой туристической инфраструктуры.

"Это место станет живым музеем о спасательной операции, - сказал губернатор провинции и глава спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн. - Здесь будет организована интерактивная экспозиция".

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча предупредил, что перед тем как допускать туристов в комплекс, нужно будет разработать правила техники безопасности для пребывания как снаружи, так и внутри пещеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За судьбой мальчиков следил весь мир

Пока не ясно, будет ли музей открыт для посещений круглый год. Его работу может осложнить сезон дождей (длится с июня по октябрь), который часто приводит к сильным наводнениям. Именно из-за внезапно начавшихся проливных дождей мальчики оказались заперты в пещере.

Голливудская история?

Две крупные кинокомпании собираются превратить удивительную историю спасения детей в фильм.

Еще до того как 13 пострадавших вызволили из пещеры, американская студия Pure Flix (снимает вдохновляющие картины на христианскую тематику) рассказала, что ее продюсеры уже проводят интервью со спасателями возле пещеры.

Жена сооснователя Pure Flix Майкла Скотта, проживающего в Таиланде, росла вместе с бывшим военнослужащим ВМС Таиланда Саманом Гунаном, который погиб в пещере, доставляя мальчикам баллоны с кислородом.

"Наблюдать героизм людей в пещере, видеть, как дайверы выбираются наружу, - это такое личное и трогательное для меня событие", - сказал Скотт в видео, снятом на месте операции.

Media playback is unsupported on your device Процесс спасения детей

Однако, как утверждают в американской киностудии Ivanhoe Pictures, местные власти и военные выбрали именно ее для съемок фильма о событиях в Тхам Луанге.

Режиссером этой картины может стать Джон Чу, известный фильмами "Шаг вперед-2" и "Шаг вперед 3D". В 2018 году Чу выпустил комедию Crazy Rich Asians (в переводе на русский - "Богатые и сумасшедшие азиаты") в сотрудничестве с Ivanhoe Pictures.

Пользователи интернета опасаются, что любая попытка снять об этой истории фильм выльется в то, что главный фокус переместится на иностранных персонажей, а героизм тайцев в фильме будет преуменьшен.

Однако Чу пообещал, что он этого не допустит.

Что произошло в пещере

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию.

Поиски осложнялись затяжными дождями, которые затопили пещеры. В связи с этим к операции были привлечены аквалангисты. Через 10 дней поисков их уже почти не надеялись найти, однако британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон внезапно вышли на них.

Media playback is unsupported on your device Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Спасательная операция началась 8 июля. У спасателей был выбор - начать вызволять детей как можно скорее, пока погодные условия не ухудшились, либо ждать, когда сезон дождей пройдет.

В первом случае были риски, связанные с тем, что детям пришлось бы плыть под водой в темноте, проходя трудные места. Во втором случае мальчикам пришлось бы пробыть в пещере несколько месяцев. Власти приняли решение не медлить и обучить подростков подводному плаванию, чтобы вызволить их в нынешних условиях.

За спасательной операцией следил весь мир.

Детей вызволяли из пещеры по одному. Это делалось из-за того, что некоторые проходы в пещере были довольно узкие. Кроме того, спасатели считали, что если бы один ребенок запаниковал, паника могла бы охватить и других детей.

10 июля все 13 пострадавших были доставлены на поверхность и перевезены в больницу.