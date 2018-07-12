Пытки и смерть задержанного в Казани оценили в 50 тысяч рублей

Правообладатель иллюстрации Zona Prava Image caption Павел Дроздов умер после того, как в отделении его связали "ласточкой"

Верховный суд Татарстана взыскал 50 тысяч рублей (800 долларов) с министерства внутренних дел в качестве компенсации за смерть Павла Дроздова, умершего после пыток в казанском отделе полиции, сообщила правозащитная организация "Зона права".

При этом первоначальная компенсация, назначенная судом первой инстанции, была еще меньше - 10 тысяч рублей.

Иск к МВД был подан братом погибшего Сергеем Дроздовым. Он требовал компенсацию чуть более чем в 2 млн рублей. Первоначально брат погибшего обратился в Кировский районный суд Казани, который удовлетворил его иск, но назначил компенсацию лишь в 10 тысяч рублей.

Дроздов обжаловал это решение в Верховном суде Татарстана. Во время слушаний прокуратура предлагала отклонить жалобу и не менять размер компенсации. В итоге суд увеличил ее в пять раз - до 50 тысяч рублей - но и это существенно меньше первоначальных требований.

Юристы, представляющие интересы Сергея Дроздова, размер запрашиваемой компенсации обосновали тем, что он соответствует устоявшейся практике Европейского суда по правам человека по аналогичным делам.

Пытки "ласточкой"

Павел Дроздов умер в камере отдела полиции "Юдино" в Казани в феврале 2012 года, после того как его пытали "ласточкой". Это поза, в которой человеку стягивают за спиной связанные руки и ноги.

Дроздова задержали после жалобы на него администратора местного кафе - якобы мужчина был нетрезв. Забрать Дроздова из отдела сначала пытались его коллеги, а затем и отец, но полицейские отказались отпускать мужчину и оставили его на ночь.

Впоследствии дежурившие в тот день сотрудники МВД утверждали, что Дроздов громко ругался, когда его вели в камеру, а когда оказался в ней, стучал в дверь и пытался привлечь к себе внимание. Коллеги же погибшего отмечали, что он был очень спокойным и неконфликтным человеком.

Правообладатель иллюстрации Zona Prava Image caption 45-летний Павел Дроздов скончался в камере отдела полиции в начале 2012 года

По версии следствия, после 22:00 в камеру к Дроздову зашли пятеро полицейских. Они повалили его на пол и уложили на живот. Пока остальные держали задержанного, помощник начальника отдела Сергей Петикин наступил ногой на спину мужчины.

На руки Дроздову надели наручники. Затем сотрудники полиции связали ему ноги и с помощью веревки подтянули их к рукам за спину. В таком положении Дроздова оставили лежать на полу.

Примерно через 15 минут в камеру зашел дежурный и увидел, что мужчина не подает признаков жизни. В "Юдино" вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть Дроздова.

С пятой попытки

После гибели Дроздова следователи четыре раза выносили постановление об отказе в возбуждении дела. Свое решение они объясняли результатами судебно-медицинских экспертиз: специалисты не увидели на теле мужчины следов побоев и пришли к выводу, что он умер от естественных причин.

Осенью 2012 года правозащитники опубликовали видеозапись издевательств над Дроздовым в камере отдела полиции "Юдино". Вскоре после этого уголовное дело наконец было возбуждено по статье о превышении полномочий с применением спецсредств и насилия.

Тогда же четверо полицейских, фигурировавших на видео, уволились по собственному желанию из "Юдино". Пятый - участковый Андрей Маркунин - незадолго до этого совершил самоубийство.

В течение пяти лет расследование уголовного дела о смерти задержанного в отделе полиции неоднократно прекращали: следователи не находили состава преступления в действиях сотрудников МВД.

Обвинение полицейским было предъявлено лишь летом 2017 года - после того, как Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу брата Дроздова.

В итоге все четверо подсудимых получили условные сроки, так как доказать непосредственную связь между смертью мужчины и действиями четырех полицейских следствие так и не смогло. Они были осуждены за превышение полномочий с применением насилия и спецсредств.

Брат погибшего, которому в ходе расследования показали видеозапись издевательств над его родственником, в свою очередь подал к МВД иск, в котором требовал компенсацию морального вреда.