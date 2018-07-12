Миллиарды полковника Захарченко изъяли в бюджет. На что их хватит?

Имущество и деньги обвиняемого в коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко и его семьи обращено в доход государства. Следственный комитет России (СКР) перечислил на счет казначейства России более 9 млрд рублей или 154 млн долларов.

В четверг российский бюджет пополнился 9 млрд рублей, изъятыми у полковника Захарченко, сообщила пресс-служба СКР.

Деньги, поступающие в российскую казну, зачисляются на единый счет федерального казначейства, с которого в дальнейшем финансируются все обязательства бюджета.

На что государство потратит изъятые у Захарченко деньги, пока неизвестно. Би-би-си обратилась с запросом в казначейство, но ответа пока не получила.

На что хватит?

По подсчетам Би-би-си, на эти деньги можно:

построить парк, похожий на московское "Зарядье", но в полтора раза меньше - на строительство "Зарядья" потратили 14 млрд рублей

трижды отреставрировать фонтаны ВДНХ - в 2017 году стоимость реставрационных работ на выставке составила 3,3 млрд рублей

приобрести пять самолетов Sukhoi Superjet 100, например, для специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозку руководства страны

Что поступило в казну

8,5 млрд рублей в разной валюте

13 квартир

14 машино-мест

четыре автомобиля представительского класса

золотой слиток весом в полкилограмма

Откуда деньги

Замглавы управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки. При обыске в квартирах родственников Захарченко следователи нашли там склады с почти 8,5 млрд рублей в разной валюте.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Покловник Захарченко пытался вернуть конфискованное имущество

Осенью 2017 года Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с заявлением об изъятии в пользу государства арестованных денег и имущества Захарченко и его семьи. Соответчиками по иску генпрокуратуры в итоге стали отец и мать полковника Захарченко, его сестра Ирина Разгонова, жена Анастасия Пестрикова, подруги Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также подруга Пестриковой Лилия Горшкова.

Соответчиками по иску Генпрокуратуры стали отец и мать полковника, его сестра Ирина Разгонова, жена Анастасия Пестрикова, подруги Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также подруга Пестриковой Лилия Горшкова.

Никто из них объяснить происхождение столь внушительных средств не смог. Сам полковник говорил, что деньги заработали его родители и сестра на сельском хозяйстве и стройках. Его отец Владимир Захарченко утверждал, что это накопления, защита родственников Захарченко заявила, что деньги подкинули, а один из адвокатов предположил, что деньги заработал отец полковника на криптовалютах.

1 декабря Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации денег и имущества полковника Захарченко.

Согласно статье 17 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам", имущество чиновника или госслужащего, а также членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена, может быть принудительно изъято в доход государства.

Защита полковника сочла это решение незаконным, поскольку в законе говорится лишь об имуществе детей и супругов, а суд изъял имущество и родителей, и подруг Захарченко.

Кроме того, адвокат Александр Горбатенко обращал внимание, что 1 сентября 2017 года Следственный комитет отменил постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещдоков имущества Захарченко. Ни квартиры, ни машины, ни деньги с золотым слитком в деле полковника не фигурируют. Захарченко 6 июня попросил отменить решение Никулинского суда о конфискации денег и имущества.

В конце мая выяснилось, что 3 млн евро из изъятых у полковника денег пропали. Об этом сообщило агентство Интерфакс. Пропажу обнаружили сотрудники Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.

По ее утверждению, в конце апреля доставила компания "Росинкасс" в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставила в банк деньги, конфискованные у полковника. Сотрудники "Сбербанка" обнаружили недостачу при пересчете и обратились к правоохранителям, сообщал РБК.

В чем обвиняют полковника

Также в четверг Следственный комитет объявил о завершении расследование дела Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и в воспрепятствовании предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ). Вместе с тем следствие еще расследует другие эпизоды получения взяток полковником.

Первый эпизод с получением взятки датируется 2014 годом. По версии следствия Захарченко и его соучастник - сотрудник правоохранительных органов - с целью получения взятки инициировали проверки контролирующими органами предприятий, принадлежащих предпринимателю Меди Дуссу. Он занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом.

Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, Дусс передал Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, утверждает следствие. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов, сообщил Следственный комитет.

Второй эпизод относится к 2015 году: Захарченко и его соучастник, по версии следствия, потребовали от Дусса за общее покровительство карту на 50-процентную скидку в его сети ресторанов La Maree. Используя карту Захарченко, по версии следствия, сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах. В одном случае скидка в ресторане достигла 135 тысяч рублей.

Третий эпизод датируется 2016 годом. По данным следствия, Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве.

По версии Следственного комитета, он организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие. Обыск у Марчуковой был связан с расследованием уголовного дела по уклонению клиента банка - ОАО "Электрозавод" - от уплаты налогов.