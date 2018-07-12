Главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев покидает свой пост

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Шеф-редактор издательского дома "Коммерсант" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев покидает свой пост. Его обязанности будет исполнять гендиректор издательского дома Владимир Желонкин.

"В силу личных обстоятельств Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год", - сообщил Желонкин Интерфаксу.

"Личные обстоятельства, а они не предполагают обсуждения", - сказал Яковлев Русской службе Би-би-си. В обращении к читателям, опубликованном на сайте "Коммерсанта", он также не конкретизировал причины отставки.

Сотрудник редакции сказал Би-би-си, что на собрании журналистам сказали только о том, что Яковлев покидает пост по личным обстоятельствам. О том, что это временно, на собрании не говорили. Желонкин также сказал, что пока дополнительных разъяснительных встреч с коллективом не планируется.

Источник в "Коммерсанте" сообщил изданию "Медуза", что Желонкин, по его мнению, на посту главреда вряд ли долго задержится. "Желонкин - это временно. Он зачистку и сокращение проведет, а потом найдет другого главреда", - сказал собеседник издания.

О том, что гендиректор издательского дома не будет постоянно исполнять обязаности главного редактора "Коммерсанта", сказал и источник "Ведомостей", близкий к акционерам издания. По его словам, новым главредом станет другой человек - возможно, это будет кто-то из действующих сотрудников редакции.

Желонкин сообщил "Ведомостям", что уход Яковлева не планировался. "Для нас это очень внезапная новость", - сказал он. Об этом же говорят и сотрудники редакции, с которыми общалась Би-би-си. По их словам, на утренней и дневной летучках Яковлева в четверг не было.

В разговоре с Интерфаксом Желонкин затруднился спрогнозировать, когда будет назначен постоянный главный редактор "Коммерсанта".

Кто такой Яковлев

Яковлев пришел в издательский дом "Коммерсант" в 1997 году, работал сначала литературным, затем выпускающим редактором.

С 1999 года Яковлев работал главным редактором входившего в издательский дом журнала "Деньги". В 2014 году он был назначен главредом газеты "Коммерсант", а в 2015 году также возглавил сайт Kommersant.ru.

На посту главреда "Коммерсанта" Яковлев сменил Михаила Михайлина, который был освобожден от занимаемых должностей по решению акционеров.

Источник РБК тогда сообщал, что причиной увольнения Михайлина могла стать статья "Роснефть" восстала против Запада", в которой говорилось, что "Роснефть" направила президенту Владимиру Путину письмо с предложением ужесточить ответные санкции против Запада.

Кто такой Желонкин

Владимир Желонкин стал президентом издательского дома "Коммерсант" в 2013 году, сменив Дмитрия Сергеева.

В 2010-2011 годах Желонкин был генеральным директором медиагруппы "Звезда". Затем работал заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.

До этого Желонкин занимал посты председателя совета директоров ОАО "3 канал" и генерального директора ОАО ТРВК "Московия" (3 канал), а также был генеральным директором информационного агентства Русской православной церкви.

Кому принадлежит "Коммерсант"

Единственным владельцем 100% акций ООО "Коммерсантъ холдинг" с декабря 2015 года является бизнесмен, основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

В апреле 2017 года бизнесмен подал в суд на оппозиционного политика Алексея Навального и ФБК из-за расследования фонда "Он вам не Димон" о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором упоминался Усманов.

Усманов также опубликовал два видеообращения к Навальному, в которых обвинил его во лжи.

В мае Люблинский суд постановил удалить фрагменты фильма, признав сведения о том, что Усманов якобы дал взятку Медведеву через пожертвование участка на Рублевке, порочащими честь бизнесмена.