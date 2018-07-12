"Ваше превосходительство господин президент": Трамп показал письмо от Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" письмо, которое он получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В послании Ким благодарит Трампа за встречу в Сингапуре и надеется на плодотворное сотрудничество. Раньше Трамп письма от Ким Чен Ына не публиковал.

Послание датировано 6 июля 2018 года. Оно написано на корейском, но Трамп опубликовал перевод письма на английский.

Вот что в нем говорится:

Ваше превосходительство господин президент,

Знаменательная первая встреча с Вашим превосходительством и совместное заявление, которое мы подписали вместе в Сингапуре 24 дня назад, вправду стала началом важного пути.

Я глубоко уважаю энергичные и экстраординарные усилия, которые приложило Ваше превосходительство господин президент, к улучшению отношений между двумя странами и к честному выполнению нашего общего заявления.

Я глубоко уверен, что сильная воля, искренние намерения и уникальный подход к открытию новой страницы истории в отношениях КНДР и США, который демонстрирую я и Ваше превосходительство, обязательно принесут плоды.

В надежде, что безусловное доверие к вам, Ваше превосходительство господин президент, будет в дальнейшем преумножено будущими действиями, я высказываю свою приверженность тому, что эпохальный прогресс в развитии отношений КНДР и США приведет нас к новой встрече.

Содержание письма Трамп никак не прокомментировал.

Письма Кима

Трамп не впервые получает письма от Ким Чен Ына, но впервые их публикует. В преддверии встречи с лидером КНДР, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, президент США рассказал о получении послания от Кима - и продемонстрировал конверт журналистам. Содержание письма он не раскрыл. Конверт выглядел непривычно огромным для почтового сообщения.

Также Ким Чен Ын писал президенту России Владимиру Путину. Последнее послание, о котором сообщал Кремль, Путин получил 14 июня, через два дня после встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Его содержание не раскрывается. Путин после получения письма заявил, что подтверждает приглашение Киму посетить Россию.